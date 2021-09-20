Без Фернандеса и Черышева, но с Дзюбой и Глушаковым. Изучаем список Карпина на матчи со Словакией и Словенией

На первый взгляд, все логично. И на второй — тоже.

На первый взгляд, все логично. И на второй — тоже.

Сборная России в октябре проведет два матча в отборочном турнире ЧМ-2022: дома со Словакией (8 октября) и в гостях со Словенией (11 октября)

в октябре проведет два матча в отборочном турнире ЧМ-2022: дома со (8 октября) и в гостях со (11 октября) В понедельник главный тренер российской команды Валерий Карпин объявил расширенный список сборной

По сравнению с сентябрьскими матчами в сборной ряд изменений. Впервые при Карпине в списке оказались Сафонов , Крицюк , Глушаков , Зиньковский , Дзюба и Агаларов

Вратари: Песьяков и Максименко в этот раз вне сборной, зато есть Крюцюк и Сафонов

В сентябре тренер сборной по вратарям Виталий Кафанов решил пригласить сразу пять голкиперов. В этот раз в списке вновь непривычно большое количество игроков этого амплуа. Вероятно, в окончательный вариант все-таки войдут не все.

С первым номером сборной все понятно — Гилерме в сентябре за 270 минут не пропустил ни одного гола, выглядел предельно уверенно и сделал несколько важных спасений. Если не случится форс-мажора, со Словакией и Словенией сыграет именно он.

В связи с этим роль второго и третьего вратаря не так важна, но отследить логику Кафанова все равно интересно. Карпин не раз подчеркивал, что вратарский вопрос полностью отдает на откуп своему помощнику, поэтому речь нужно вести именно о выборе Кафанова, а не Карпина.

Алексей Миранчук, Маринато Гилерме и Виталий Кафанов / Фото: © РФС

В этот раз вне сборной оказались спартаковец Максименко и ростовчанин Песьяков. Невызов последнего объясняется просто — прямо сейчас это самый пропускающий вратарь лиги: 13 голов в 7 матчах. Понятно, что далеко не все пропущенные мячи — прямая вина голкипера, но с такой статистикой было бы странно рассчитывать на вызов. Даже с учетом умения играть ногами, которое так ценит Карпин. Сложнее объяснить отсутствие в списке регулярно играющего за «Спартак» Максименко особенно на фоне приглашения регулярно сидящего на скамейке в «Байере» Лунева.

По сравнению с предыдущим расширенным списком в сборной добавились двое вратарей — Крицюк и Сафонов. Новичок «Зенита» очень уверенно провел два первых матча за петербуржцев: подтащил в сложной момент в игре с «Ахматом» и не дрогнул против «Челси». Последний раз Крицюка в сборной видели пять лет назад, когда он вышел на замену в игре с Катаром. Вызов Сафонова можно объяснить желанием Кафанова поближе познакомиться с вратарем «Краснодара». С Максименко он уже поработал, теперь настала очередь другого молодого голкипера.

Защитники: первый сбор без Марио, все остальные на месте

Решение Марио Фернандеса завершить выступление в сборной — колоссальный удар для нашей команды в разгар отборочного цикла. Понятно, что у нас в стране просто нет игрока, который в полной степени может заменить натурализованного бразильца. Его место на фланге унаследует Вячеслав Караваев. По иронии судьбы именно из-за Фернандеса ему в свое время пришлось покинуть ЦСКА.

В сентябре Караваев полностью провел все три матча за сборную. Также 270 минут на счету Игоря Дивеева. Еще один железобетонный игрок основы — Георгий Джикия, который пропустил матч с Мальтой из-за усталости. Немного вопросов и по позиции левого защитника — она, скорее всего, достанется Самошникову.

Среди игроков обороны в списке только один новый персонаж по сравнению с сентябрем: Карпин вызвал зенитовского универсала Сутормина, способного сыграть на краю обороны, полузащиты или в атакующей группе. В сборной его, очевидно, рассматривают как флангового игрока защиты.

Кудряшов и Терехов были в расширенном списке перед предыдущим сбором, но до Новогорска так и не доехали. Чистяков побыл в команде всего несколько дней и из-за травмы вернулся в расположение клуба.

В целом, никаких сюрпризов в списке защитников нет. Караваев, Джикия, Дивеев и Самошников — главные претенденты на стартовый состав, у каждого из них есть конкурент. В центре защиты также могут сыграть Магкеев, Осипенко, Чистяков и Кудряшов, а на краях Сутормин, Терехов и все тот же Кудряшов.

Полузащита: включение Глушакова в список — подтверждение слов Карпина об открытых дверях

Даже из «Химок» (15-е место в таблице) в возрасте 34 лет можно попасть в сборную. Да, это пока не окончательный список, но даже нахождение в предварительном говорит о многом. Последний матч за сборную Денис Глушаков провел в марте 2018-го против Бразилии (0:3), и с тех пор Черчесов о нем не вспоминал. Бодрый старт нынешнего сезона в исполнении опытного хавбека заставил обратить на него внимание тренерский штаб сборной. Дело не только в 6 голах и втором месте в списке бомбардиров РПЛ, Глушаков оказывает большое влияние на игру «Химок» в центре поля. С учетом травмы Зобнина лидер химчан в его нынешнем состоянии способен принести реальную пользу национальной команде.

— Он ветеран, но это не значит, что ему нужно заканчивать. Он хорошо себя показывает, потеря Зобнина сыграла свою роль. Я созванивался с ним, спросил по поводу его желания. Он готов, хочет, мечтает, готов на все, — ответил Карпин на вопрос по Глушакову на пресс-конференции в понедельник.

Попадание Зиньковского в список можно расценивать как аванс и месседж игроку: «Мы за тобой следим и отмечаем локальные успехи». Хавбек «Крыльев» действительно неплох в начале сезона, но прямо сейчас для сборной его сложно рассматривать в качестве усиления. Он один из главных кандидатов на вычеркивание перед составлением окончательного списка на октябрьские матчи.

Отсутствие Черышева и Зобнина объясняется просто — у обоих травмы, которые вывели их строя примерно на месяц. К тому же оба в сентябре сыграли совсем немного: Черышев не самым лучшим образом выходил на замены в матчах с Хорватией и Кипром, а участие Зобнина ограничилось 45 минутами в игре с Мальтой. Главное, в строю ключевые для Карпина полузащитники: Баринов (270 минут в сентябрьских матчах), Кузяев (196), Миранчук (166) и Головин (157).

Нападающие: нашлось место и Агаларову (8 голов), и Дзюбе (0 голов)

Главное событие дня — включение в список Артема Дзюбы с учетом бэкграунда его отношений с Карпиным. У лучшего бомбардира в истории сборной начало сезона складывается не слишком удачно. Теперь он нередко начинает матчи на скамейке и до сих пор ни разу не сумел забить в 9 матчах разных турниров. С другой стороны, Артем не психует в публичном поле и приносит реальную пользу в качестве ассистента. Именно его умное действие стало решающим в непростой игре с ЦСКА. Совсем немного не хватило ему, чтобы стать джокером в матче с «Челси». Так что в качестве игрока на последние 15-20 минут Дзюбу вполне можно использовать.

— У Дзюбы старт сезона был не лучшим, но в последнем матче против «Ахмата» он выглядел поинтереснее. Это расширенный список. Дальше посмотрим, как он будет себя показывать, — отмечает Карпин.

У молодого Гамида Агаларова, напротив, с результативностью полный порядок. Стоит ему нанести удар по воротам, как он тут же превращается в гол. Отличная форма вместе с невероятной прухой вознесли нападающего «Уфы» на вершину таблицы бомбардиров. В сентябре Агаларов успел забить и за молодежную сборную. Кажется, и в октябре он был бы более полезен молодежке, которая решает свои задачи. Как и в случае с Зиньковским, есть большой шанс, что в окончательном списке мы его не увидим.

— Агаларов много забивает, вот и характеристика, — объясняет Карпин. — Расширенный список нужен, потому что будут еще игры, на данный момент кто-то может хорошо себя проявить, после сентябрьских матчей мы хотим еще посмотреть игроков. Тюкавина и Агаларова заметили и позвали, может быть, забьют еще и будут дальше с нами, а может, не забьют.

Остальные трое нападающих из сентябрьского варианта на месте. Со Смоловым все понятно — он лучший форвард России на данный момент (слова Карпина), а вот с Заболотным и Тюкавиным немного сложнее. Динамовец после вызова в сборную, мягко говоря, не зажигает в клубе. Последний матч он начал в запасе. Заболотный в ЦСКА без голов уже пять игр подряд.

В целом список Карпина никаких вопросов не вызывает. В нем оказались все, кто на данный момент может помочь сборной. Все основные игроки на месте, за исключением Фернандеса. У каждого из списка есть еще минимум пару матчей, чтобы доказать главному тренеру сборной необходимость оставить их в окончательном варианте.

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