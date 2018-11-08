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Японская угроза для Загитовой. Главная интрига Гран-при в Хиросиме

18:20
Японская угроза для Загитовой. Главная интрига Гран-при в Хиросиме
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
База сложности у этой фигуристки выше, чем у Алины.

Несколько последних сезонов наши девушки методично приучали поклонников к тому, что с ними никто не может соперничать в сочетании двух победных факторов: техническая сложность программ и запредельная стабильность их исполнения. У конкуренток «проседала» то одна, то вторая составляющая, в то время как наши брали пьедестал за пьедесталом. 

Однако как это часто бывает, в тени славы лидеров выросли юные спортсменки, для которых результаты Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой и других уже не недосягаемый Олимп в облаках, а протоптанная дорога к вершине.

Так, в Японии появилась феноменальная фигуристка, джамп-киллер и возможная будущая чемпионка всего и вся – Рика Кихира. Почему столько реверансов в адрес вчерашней юниорки и чем она может быть опасна для наших фигуристок? Давайте разбираться.

На недавних внутренних соревнованиях в Японии две одиночницы – Рика Кихира и Аяка Осодa – исполнили на двоих шесть тройных акселей, по одному в короткой программе и по два в произвольной. И если Осода пока не является серьезной соперницей даже для своих коллег по сборной, то Кихира заслуживает отдельного рассказа.

Рика Кихира родилась 21 июля 2002 года в городе Нисиномия, живет и тренируется в Осаке.

Она одна из восьми женщин, которые исполняли прыжок тройной аксель на международных соревнованиях под эгидой ИСУ, и первая женщина, исполнившая в соревнованиях каскад тройной аксель – тройной тулуп.

На тренировках Рика прыгает четверной тулуп, но исполнять его в программах пока не пробовала.

Кихира работает под руководством Ми Хамады – тренера, которая взрастила и до сих пор тренирует серебряного призера чемпионата мира Сатоко Мияхару. В числе других ее учеников Марин Хонда, Юна Шираива и Кана Мурамото.

Рика сейчас проводит первый взрослый сезон в карьере. Удивительно, но при всей ее мощной технической вооруженности она никогда не занимала высоких мест на главных юниорских соревнованиях – в финале юниорского Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров. Кихира была дважды четвертой в ЮФГП, восьмой на последнем ЮЧМ. Проблема в том, что Рике был не по зубам ее собственный контент: она не могла чисто исполнить хотя бы одну программу, часто недокручивала тройной аксель и падала.

Но, кажется, в какой-то момент количество перешло в качество, и Рика ментально и физически доросла до своих ультра-си программ. На предолимпийском чемпионате Японии, где формировалась команда на ОИ-2018, Кихира стала третьей, и в Корею не поехала лишь по причине двух квот у сборной Японии.

В этом сезоне Кихира с ходу выиграла Nepela Trophy, показав пусть не идеальное, но достойное исполнение обеих программ. Она сделала тройной аксель с падением в короткой программе, а также два чистых тройных акселя в произвольной (один в каскаде с тройным тулупом). Всего в произвольной программе японки было 8 тройных прыжков.

Владение тройным акселем дает Рике весомое преимущество в технической базе. Преимущество такое, что по базе она превосходит Алину Загитову – сильнейшую фигуристку России и мира на данный момент.

Давайте разберем это преимущество на примере двух самых удачных стартов обеих спортсменок в сезоне 2018/19.

Рика Кихира выиграла Nepela Trophy в Братиславе с результатом 218,16 балла.

Алина Загитова неделей спустя выиграла Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе с результатом 238,43 балла.

При этом Загитова показала два блестящих безошибочных проката, а Кихира упала с тройного акселя в короткой программе.

Техническая база Алины по сумме двух программ на 6,68 баллов ниже, чем база Рики. Алина нивелирует это отставание за счет ГОЕ (надбавки за качество элементов) и компонентов – так называемой оценки «за артистизм». По ГОЕ у Загитовой преимущество в 12,03 балла, по компонентам – в 13,92 балла. Казалось бы, пропасть – Загитова почти на 26 баллов в качестве исполнения элементов и программы опережает Кихиру, и чего же тут бояться ее «жалкого» преимущества в базе примерно на 7 баллов?

Однако если предположить, что Загитова не сможет всегда кататься идеально, а Кихира продолжит падать хотя бы с одного из своих «трикселей», то такой компонентной и качественной пропасти между ними уже не будет. Пример тому – выступление и баллы Алины на финском этапе Гран-при. Ей стоило допустить всего две помарки, как просели сразу все статьи оценок, начиная от базы и заканчивая компонентами.

От своего же лучшего результата Загитова в Хельсинки потеряла 23 балла, получив на 2,87 меньше, чем Кихира в Братиславе.

Алина в Хельсинки отстала от Кихиры образца Nepela Trophy на 14,5 балла в технической базе. Именно за счет того, что одна не сделала второй прыжок в каскаде в КП и недокрутила на четверть оборота прыжок в каскаде в ПП, а другая сделала все тройные аксели по плану, пусть и с ошибкой.

В ГОЕ Загитова получила на 0,23 балла меньше, чем Кихира, но обошла японку компонентами на 10,4 балла.

Компоненты по-прежнему создают для Алины подушку безопасности, но Кихира тоже может прибавлять в этом аспекте. К тому же судьи поощряют сложность, когда она становится стабильной.

Почему мы сравниваем Рику Кихиру именно с Алиной Загитовой? Потому что Алина – действующий эталон в палате мер и весов женского одиночного катания.

Кстати, этот разбор совсем не о том, что все пропало, Кихира непременно выиграет все золото мира, а Загитова проиграет. Он скорее о том, что времена безраздельного доминирования России в мировом женском одиночном катании проходят – наши фантастические девушки вырастили себе таких же фантастических соперниц.

Представляете, сколько интересного впереди?

Первый раунд очной битвы Кихиры и Загитовой может состояться в уже финале Гран-при в случае, если обе туда отберутся. А пока отбиваться от Рики предстоит другой россиянке – Елизавете Туктамышевой – уже на этой неделе в рамках японского этапа Гран-при в Хиросиме.

Туктамышева тоже владеет тройным акселем, но она пока не в состоянии прыгать по два таких прыжка в произвольной программе, да и с одним не всегда катается чисто. Личный рекорд Лизы в текущем сезоне – 206,07 балла. Даже этого лучшего Туктамышевой не хватает, чтобы обойти Рику Кихиру при прокатах хотя бы как в Братиславе.

У Лизы нет права на ошибку, если она хочет стать первой в Хиросиме. Но есть возможность сделать для победы все, что от нее зависит.

Удачи, Лиза!

Фото: globallookpress.com, Atsushi Tomura / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Александр Вильф

Трансляции Гран-при Японии на сайте и канале «Матч! Арена»

9 ноября

08:20 Пары. Короткая программа

10:10 Женщины. Короткая программа

13:05 Мужчины. Короткая программа

10 ноября

06:45 Танцы. Ритм- танец

08:35 Пары. Произвольная программа

10:40 Женщины. Произвольная программа

11 ноября

5:30 Танцы. Произвольный танец

09:05 Показательные выступления

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