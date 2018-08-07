14-летняя Трусова исполняет мужскую программу. Невероятное видео

Даже среди взрослых мужчин такое умеют единицы. Это прорыв!

На закрытых контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова исполнила в произвольной программе три прыжка в четыре оборота – лутц и два тулупа (в каскаде и отдельно).

В прошлом году Трусова делала два таких прыжка, и этого хватило для того, чтобы с запасом выиграть юниорский чемпионат мира.

Три и более четверных в произвольной программе прыгают лишь несколько мужчин из мировой элиты. Среди них Нэтан Чен, Михаил Коляда, Юдзуру Ханю, Цжинь Боян, Сёма Уно.

Произвольная программа Трусовой

Лутц в 4 оборота

Каскад: четверной тулуп + тройной тулуп

Тулуп в 4 оборота (выполнен с касанием льда рукой)

Аксель в 2 оборота

Каскад: тройной лутц + ойлер + тройной сальхов

Флип в 3 оборота

Фото: РИА Новости/Владимир Песня