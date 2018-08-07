14-летняя Трусова исполняет мужскую программу. Невероятное видео

На закрытых контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова исполнила в произвольной программе три прыжка в четыре оборота – лутц и два тулупа (в каскаде и отдельно).Смотреть на YouTube
В прошлом году Трусова делала два таких прыжка, и этого хватило для того, чтобы с запасом выиграть юниорский чемпионат мира.
Три и более четверных в произвольной программе прыгают лишь несколько мужчин из мировой элиты. Среди них Нэтан Чен, Михаил Коляда, Юдзуру Ханю, Цжинь Боян, Сёма Уно.
Произвольная программа Трусовой
Лутц в 4 оборота
Каскад: четверной тулуп + тройной тулуп
Тулуп в 4 оборота (выполнен с касанием льда рукой)
Аксель в 2 оборота
Каскад: тройной лутц + ойлер + тройной сальхов
Флип в 3 оборота
Фото: РИА Новости/Владимир Песня