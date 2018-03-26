«Мне сказали: „Катаетесь обалденно! Но своего судьи у вас, ребята, нет“». Агент Плющенко – о лобби в фигурном катании

Ари Закарян говорит «у нас» и про Россию, и про Армению: он агент Евгения Плющенко и вице-президент Федерации фигурного катания Армении. В интервью «Матч ТВ» он рассказывает о том, какие деньги может приносить фигурное катание.

«Следим за ситуацией и вытираем слезы»

– Сотрудничаете ли вы сейчас с фигуристами сборной России?

– Главный «режиссер» всех российских фигуристов – это Федерация фигурного катания России, которая решает все задачи, связанные со спортсменами. Я могу только помогать в зависимости от их разрешения.

– Помогаете?

– Со спортсменами, которые сейчас входят в состав сборной России, сложно вести деловые отношения, потому что они мало выступают в показательных шоу. Целый год проводят на любительских турнирах, потом восстанавливаются и заново готовятся к сезону. Когда ребята закончат выступать в сборной, будем обсуждать их будущее.

– Кого из россиян вы считаете коммерчески привлекательными фигуристами?

– Из девочек, понятно, это Алина Загитова. Однозначно. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев – ребята, которые оба по силе могут претендовать на попадание на пьедестал почета чемпионата мира, поэтому тоже входят в это число. Еще я бы отметил Александру Степанову и Ивана Букина. Коммерчески они могут быть интересными. Вообще на сегодняшний день фигурное катание находится в таком тупике, что на любительском уровне в нем невозможно зарабатывать.

– Почему?

– Маркет очень слабый. Это не то, что было в 90-е годы, когда десять лучших действующих фигуристов планеты могли легко зарабатывать от трех до пяти миллионов долларов в год. Сейчас все изменилось. Коммерчески фигурное катание двигается в неверном направлении. Остается только следить за ситуацией и вытирать слезы.

– В России шоу Ильи Авербуха и Евгения Плющенко очень популярны.

– Я обрисовал ситуацию в целом. Хорошо, что есть еще Россия и Япония – две страны, которые держат фигурное катание в топе.

– Почему в США так падает популярность фигурного катания?

– Она не то что падает, а уже находится ниже плинтуса. Нюансов очень много: во-первых, исчезновение чемпионата мира среди профессионалов, случившееся в 2001-м. Во-вторых, изменение правил в фигурном катании. Сейчас люди только начинают наконец понимать схему начисления баллов, принятую 15 лет назад. За первые пять лет мы вообще потеряли всех зрителей, которые выросли на системе оценок «6.0». В третьих, после триумфа россиян на Олимпиаде в Турине весь бизнес фигурного катания перекочевал из Северной Америки в Россию. И в конце концов Международный союз конькобежцев проводит очень слабую маркетинговую работу: никто не пытается делать из фигурного катания денежный бизнес. А ведь наш вид спорта – один из самых крутых. Не понимаю, почему в нем нельзя зарабатывать столько же, сколько в теннисе, хоккее, даже не говорю об американском футболе и баскетболе. Фигуристы достойны высоких зарплат.

– Объясните, почему они этого достойны и чем фигурное катание так круто?

– Это один из самых сложных и зрелищных видов спорта. Он недооценен даже с точки зрения обывателя. Например, фигурное катание омолаживает организм. Если не верите, посмотрите на тренеров участников чемпионата мира: многим за 50 лет, а им даже 40 на вид не дать. Это потому что лед выделяет азот, который способствует омоложению организма. Такие вещи нужно доносить до людей. Кроме здоровья фигурное катание помогает развивать творческую составляющую, музыкальность, ум. Чаще всего фигуристы попадают в хорошие жизненные позиции после окончания карьеры: успешно ведут бизнес, знают много иностранных языков.

– Но в России в этом никого не надо убеждать: все любят и фигурное катание, и фигуристов.

– Да, в России продолжается бум фигурного катания, это очень приятно. ФФККР делает превосходную работу, много детей занимается спортом, катков тоже прибавилось в стране, а спортсмены – настоящие селебрити с высокой степенью узнаваемости. Кроме того, у нас научились делать качественные ледовые шоу. Уровню российских проектов соответствует, пожалуй, только знаменитый Art on Ice в Швейцарии. Еще японцы стараются не отставать.

«У Армении будет свой судья. Но проигрывать из-за его отсутствия – нонсенс»

– После Олимпиады у США появилась новая звезда – Адам Риппон. Который влюбил в себя всех не столько катанием, сколько харизмой. Может быть, интерес к фигурному катанию начнет возвращаться?

– Адам вынес для себя из Олимпиады все, что только мог. Его десятое место в личном турнире оценилось как первое в США. Он очень хороший парень, я его помню с детства. Первым тренером Адама была Ляля Сергеева, которая каталась в ленинградском балете на льду и в свое время переехала в Америку. Нет, Риппон может поработать в этом плане только на себя. Потому что у него яркая индивидуальность и узнаваемость. Или взять ту же Алену Савченко. Германия при наличии такой суперзвезды, олимпийский триумф которой видели 90 процентов немецких телезрителей, не имеет ни одного нормального шоу. Это все из-за того, что пиар-маркетинг нашего вида спорта очень слабый. Фигурному катанию нужна система.

– Какая?

– Вот прошел чемпионат мира в Милане – городе с колоссальной историей. Наверняка, здесь можно насчитать 500 местных знаменитостей. Почему бы оргкомитету до старта турнира не связаться с агентствами, которые работают с условными Адриано Челентано или Франческо Тотти, и не пригласить их на фигурное катание? Привлекая на арену звезд, мы всему миру показываем по телетрансляции, что эти соревнования действительно интересные и пользуются популярностью даже у самых известных людей. За места в первых рядах на матчах НБА нужно платить десятки тысяч долларов не только потому, что оттуда баскетбол лучше видно, а еще и потому, что в соседнем кресле сидят Канье Уэст, Снуп Догг и остальные мировые знаменитости. Это притягивает людей, поверьте. Еще один момент: вы видели хотя бы одного приглашенного олимпийского чемпиона в Милане? Необязательно 2018 года, а даже прошлых лет. Ведь так просто было бы кого-нибудь позвать и попросить выступить на местном телевидении с небольшим пиаром турнира. ISU абсолютно не работает! Сейчас фигурное катание есть только в двух странах: России и Японии. Такими темпами наш вид спорта скоро умрет. Каждый раз ISU принимают новые правила, новшества, но нужно другое. В первую очередь – глобальные перемены.

– Что вы имеете против изменения правил?

– Я не хочу, чтобы правила снова менялись. Зритель должен привыкнуть к тому, что мы имеем сейчас. Фигурное катание – это вид спорта, в котором нужно доставлять удовольствие зрителям и демонстрировать свое мастерство. А не считать в голове баллы как компьютер. Лучше вместо этого культивировать систему максимальной честности судей, первый шаг к которой – введение контрактной основы. Кто сейчас ставит оценки? Доктора, врачи и прочие люди, у которых есть другая работа помимо этой. Необходимо исключить подобное, назначить выгодные контракты. В случае ошибки, которую подтверждают специалисты, нужно сразу же прощаться с таким судьей и менять его на другого – следующего в очереди. Такого, который готов добросовестно и справедливо работать за хорошие деньги. Чтобы не было такой ситуации, которая складывается сейчас: например, у нас есть прекрасная армянская танцевальная пара Тина Гарабедян и Симон Прул-Сенекаль. Они катаются просто шикарно. Все утверждают, что наши спортсмены способны забраться очень высоко. Но! У Армении нет своего судьи. И поэтому они не отобрались даже в произвольную программу на этом чемпионате мира. Хотя тренируются у тренеров чемпионов мира и Олимпиады Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона. Наставники, кстати, сами нам говорят: «Катание обалденное, но своего судьи у вас, ребята, нет». Такого не должно быть! Спортсмены не могут проигрывать из-за того, что нет национального представителя в судейском корпусе.

– Но это же как раз работа вашей федерации – продвигать своего судью.

– Да. Тяжело работается. Страна у нас маленькая. И скоро будет свой судья, будет! Уже в этом году. Но ведь проигрывать из-за этого – нонсенс. Бредовая схема, которая делает фигурное катание непонятным. Я с четырех лет на коньках, а те же танцы для меня до сих пор как азбука Морзе.

– Согласны, что канадское лобби присутствует в фигурном катании?

– Лобби везде есть. Так будет всегда, пока судьи не начнут зарабатывать деньги за то, что они работают на соревнованиях.

– Вы все еще вынашиваете идею с учреждением спортивного Оскара в фигурном катании?

– Я уже устал об этом кричать. Каждый год необходимо вручать награду лучшему тренеру, хореографу, дизайнеру лучшего костюма… Но в ISU это воспринимается никак: «Ну да, окей». Это же приведет сумасшедшее количество денег, славы и известности фигурному катанию. Самое смешное, что я даже финансирования не прошу: решу этот вопрос сам. И все равно тормозим. Я обязательно добью эту идею. С каждым годом подхожу все ближе и ближе к ее реализации.

«Звание олимпийской чемпионки и коммерческий интерес к себе Сотникова сохранит навсегда»

– Евгений Плющенко несколько дней назад открыл первый каток на Мальдивах. Ваших рук дело?

– Нет, это организовано его супругой Яной Рудковской. Она работает с ним 24 часа в сутки. А я выполняю полномочия агента. Могу рассказать о планах на 2018 год: у Жени запланировано 50 выступлений в Японии этим летом. Мы продолжаем показывать совместное шоу Kings on Ice с участием Эдвина Мартина, в этом году оно приурочено к 35-летию Евгения. В общем, до сентября он безвылазно будет работать в шоу.

– Минувшей осенью Плющенко впервые за 11 лет выступил в США.

– Я очень благодарен ему за приезд, потому что это было шоу, посвященное мне. Я получил награду за вклад в развитие фигурного катания от Ice Theatre of New York. Женя сказал, что ради такого дела обязательно приедет и выступит. На следующий день после награждения мы сумели организовать еще одно шоу с его участием, на которое распродали билеты за два дня. Возможно, мы скоро будем работать и в США, но до конца января 2019 года у Плющенко расписан каждый день.

– Означает ли это, что он является тренером Аделины Сотниковой лишь номинально?

– Нет. Аделина тоже принимает участие во многих шоу. Поэтому она имеет возможность с ним тренироваться. А нюансы их взаимодействия – это уже договоренности между спортсменом и наставником. Я не лезу в тренерскую работу Евгения.

– Сотникова все еще надеется на возвращение?

– Я не знаю, чего она хочет. Понятно, что после Олимпиады сложно устоять на вершине. Сейчас прошли Игры в Корее, и это, видите, вновь подтверждается. Собирается ли Аделина возвращаться? Это ее личное дело. Я не вправе управлять ее жизнью. Она делает то, что хочет.

– Получается, сейчас она хочет выступать в шоу?

– На данный момент ее желание – восстановиться после травмы и кататься хорошо.

– Возвращаясь к разговору о коммерческой привлекательности: сохранила ли ее Сотникова? Учитывая бум женского фигурного катания в России и ряд новых интересных спортсменок.

– Аделина – первая в истории чемпионка Олимпийских игр в истории нашей страны. Она сохранит это звание навсегда и останется коммерчески интересной.

– Все же согласитесь, что это жестокая реальность: старые чемпионы уходят и забываются, им на смену приходят новые.

– Это если чемпионы действительно уходят. А если они еще не готовы прощаться? Все зависит от желания развиваться. У нас достаточно примеров, когда олимпийские чемпионы, уйдя из любителей, перестают работать. Не заставишь же их продолжать кататься.

Фото: Robert Cianflone / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Maddie Meyer / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Александр Вильф