«Она рыдает и никак не может перестать». Почему падения Загитовой не провал

Загитова лишь пятая, но это читалось

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не смогла поставить победную точку в своем золотом сезоне. Она откатала произвольную программу на чемпионате мира хуже шести соперниц, став по сумме двух дней пятой. Но в этом нет никакой трагедии, поверьте. Результат справедлив – слишком много факторов было против нашей фигуристки.

Добро пожаловать в мир олимпийских чемпионов, Алина. Кажется, на 100 процентов прочувствовать то, что случилось в Пхенчхане, Загитовой удалось лишь на льду арены в Милане. Впервые со времен Олимпиады окунувшись в такой привычный соревновательный мир, она поняла, что больше не сможет сливаться с толпой других фигуристок, когда ей это будет удобно. Одна из десятка камер прямой трансляции теперь всегда будет направлена на нее. Как и сотни глаз влюбленной публики, ожидающей очередного яркого проката.

Загитова могла расклеиться еще в короткой программе, но успела взять себя в руки. А повод был очень даже весомый: великолепное выступление местной любимицы Каролины Костнер, которое предваряло выход Загитовой на лед. Два месяца назад россиянка бы даже не прислушалась к восторженному гулу трибун в адрес соперницы, но теперь статус обязывает соответствовать лучшим. «А смогу ли я откатать также?» Наверняка эта мысль промелькнула в ее голове, моментально сбив правильный настрой.

Кроме появившихся после Пхенчхана повышенных моральных обязательств Загитову поджидал еще один удар: отсутствие Евгении Медведевой. В Пхенчхане та сыграла роль громоотвода, взяв на себя все трудности, сопряженные со званием лидера сборной. В Милане бороться с Костнер и Осмонд Загитовой пришлось в одиночку – при всем уважении к остальным участницам сборной России. Отказ Медведевой лишил Алину права на ошибку, невероятно сковав ее. Подающая надежды дебютантка – статус куда более комфортный, чем олимпийская чемпионка – первый номер сильнейшей сборной мира. Справедливо, согласитесь.

Если эти предположения не выглядят убедительно, можно просто пройтись по фактам.

Загитова приехала в Милан совершенно утомленной. И утомили ее не столько тяжелый сезон и Олимпиада, сколько танцы с бубнами после нее – приемы, фуршеты и поздравления. Спортсмены, о которых так основательно говорят лишь раз в четыре года, не имеют морального права приносить эти формальности в жертву своему строгому спортивному режиму. И это справедливо. Весь минувший месяц Алине приходилось разрываться: в первой половине дня почивать на лаврах олимпийской чемпионки, общаясь с журналистами и другими общественными деятелями, а во второй – настраивать себя на продолжение тяжелой работы и совершенствоваться на льду. И если после олимпийского награждения Загитова бодро отрапортовала, что готова прокатать произвольную еще раз в тот же день, по прошествии времени она, очевидно, поняла, что готовность – понятие, которое включает в себя чуть больше, чем просто физические кондиции.

Наконец, Загитова – школьница и вчерашняя юниорка, которая проводит первый сезон на взрослом уровне. Об этом вовремя напомнил немецкий журналист, который приехал в Милан писать о фигурном катании. Он заботливо поинтересовался у российских коллег: «Вы, наверное, расстроились? Но это первый провал в ее жизни, она переживет и станет еще сильнее. Вашей фигуристке всего лишь 15!» Абсолютно справедливое замечание от человека, который день назад освещал триумф 34-летней соотечественницы в парном катании.

…«Загитова должна прийти в микст-зону, – представитель оргкомитета чемпионата мира схватил российского пресс-атташе за руку. – Пусть она ответит хотя бы на два вопроса». «Я все понимаю, – последовал ответ. – Но она рыдает и никак не может перестать».

Не хочется думать о том, что Загитова не справится с этим ударом. Невероятная россыпь юных талантов настолько избаловала российскую публику, живущую в непрерывном ожидании новой суперфигуристки, что это безобразным образом обесценивает настоящее нашего женского катания. А оно ведь прекрасное, посмотрите на его вдохновленное лицо еще раз. И такое отношение, пожалуй, единственная несправедливость сегодняшнего дня.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф