Евгения Медведева: «Два месяца без соревнований для меня были маленьким адом»

В рамках программы «Все на Матч!» дважды серебряная медалистка Игр-2018 в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева ответила на вопросы чемпиона Игр-2002 Алексея Ягудина.

- Удалось отдохнуть после Олимпиады?

- Прошел всего один день после нашего возвращения. В аэропорту подняли настроение болельщики, которые встречали нас с флагами. Сразу поднялся командный дух. Но, если честно, отдохнуть я не успела, потому что вчера тоже был очень забитый график.

- Ты не считаешь лишней такую встречу после многочасового перелета из Кореи?

- Нет. Я, наоборот, очень рада, что люди идут на такое: специально приезжают в аэропорт, покупают подарки, уделяют тебе внимание. Это, наоборот, придает сил.

- Вернемся к событиям, которые разворачивались на Олимпиаде. Две серебряные медали для тебя лично – это радость, что ты завоевала две награды для себя и для нашей страны, или горечь от того, что нет золота?

- Скорее радость. С самого раннего детства Олимпиада была моей мечтой. Помню, когда я была маленькой девочкой и у меня брали первые интервью, спрашивали: «Кем ты хочешь стать?», то я никогда не говорила, что олимпийской чемпионкой. Просто была мечта почувствовать Олимпиаду. Я вернулась с Игр с медалью, даже с двумя. Так что это радость.

- Я тоже на протяжении двух сезонов безоговорочно выигрывал турниры, в которых участвовал. Затем на чемпионате Европы, так же как и ты, проиграл своему сопернику - человеку, с которым тренировался в одной группе. Помню, что мы закрылись с Татьяной Тарасовой и хореографом Николаем Морозовым в душевой, и я не мог понять – это реальность или сон? Что делать дальше? С каким лицом выходить на награждение? Я был абсолютно разорван. У тебя сейчас сложилась аналогичная ситуация. Что происходит внутри?

- Я такой человек, что поддаюсь эмоциям. У меня бывает такое, но обычно люди этого не видят. Это происходит глубокой ночью. Я закрываюсь у себя в комнате в тишине и разбираюсь у себя внутри. Пытаюсь не поддаваться эмоциям. Потому что понимаю, что в моем случаем – это просто путь в никуда. Руководствоваться одними эмоциями и не трезво оценивать ситуацию – плохо. Из этой Олимпиады и чемпионата Европы я просто постаралась вынести для себя урок. Урок, который, наверное, будет сопровождать меня на протяжении всей моей жизни. Нужно просто становиться лучшей и не рассчитывать на чьи-то ошибки. Надо рассчитывать только на себя. Если ты проиграл, значит, в определенный момент ты на самом деле был слабее. Поэтому нужно в каких-то моментах перешагнуть через себя. Я такой человек, что назад не оборачиваюсь. Стараюсь смотреть в будущее, чтобы там предотвратить те ошибки, которые совершила в прошлом, и просто-напросто не повторять тех вещей.

- Твоя мама занималась фигурным катанием. Во сколько лет она закончила?

- После травмы. В 15 лет.

- Когда ночью ты закрываешься в комнате, мама тебе помогает?

- Думаю, мама с бабушкой уже смирились с тем, что я рассказываю о тех проблемах, которые они могут помочь решить. Если есть какая-то проблема, которую здесь и сейчас или в ближайшем будущем решить нельзя, и надо переждать до тех пор, когда ее можно будет решить, то я в такие моменты буду молчать. Потому что нет смысла о ней рассказывать, так как мои родные станут об этом переживать.

- Ты знала, что мама летит к тебе в Корею?

- Да, я знала расписание ее перелетов и знала то, что на соревнованиях ее не будет. У нас такая традиция уже: она не смотрит трансляции и тем более не сидит на трибунах. Она прилетела уже после соревнований.

- Просто помню, как моя мама просила после любого турнира, чтобы я отправлял ей эсэмэску или звонил. Нужно было просто коротко сказать: какое место и все ли в порядке. Это первый турнир, на который она прилетела?

- Не первый. Она прилетала на чемпионат мира в Хельсинки, но только на показательные выступления.

- В многочисленных интервью вы с Алиной говорили, что очень часто ты помогаешь ей в каких-то жизненных аспектах. Как складываются ваши отношения внутри группы?

- Спорт и жизнь – это параллели, но все равно разные дороги. По своей сущности я человек неконфликтный. У меня где-то в характере заложено, что я чувствую немножко, как обходить острые углы. Чувствую, что разговор идет к конфликту, и стараюсь его избежать. Поэтому в повседневной жизни мы общаемся. Если я вижу, что человеку на самом деле сложно и нужна помощь, то я приду на эту помощь. Я на пресс-конференции на Олимпиаде достаточно жестко сказала, что спорт – это война, в которой нужно биться, грызть зубами. Ты выходишь на лед, и все, кто с тобой находятся в разминке, – это и есть твой соперник. В каком-то смысле ты даже воспринимаешь их как врагов, которых необходимо выйти и победить.

- В твоем ответе прозвучала фраза: «Я обхожу острые углы». Получается, что конфликтные ситуации возникали.

- Без них не бывает взаимоотношений. Конфликтные ситуации случаются как с друзьями, так и с людьми, с которыми ты недавно знаком. И с родителями. Это абсолютно нормально. Если мелкие конфликты возникают и потом решаются, то отношения становятся еще крепче. Поэтому к мелким конфликтам я отношусь как к должному. Без этого никуда.

- Вы общались с Алиной после произвольной программы личного первенства?

- Да, конечно. Первым делом побежала и поздравила, потому что человек выиграл Олимпийские игры. Такое случается, извините, не каждый день. Потом в самолете мы летели рядом. К сожалению, Алина себя плохо чувствовала, была температура. Она проспала весь полет. Поэтому особо пообщаться не получилось.

- Вспоминаю, как мы тренировались одно время с Женей Плющенко в группе Алексея Мишина. У нас тоже возникали конфликтные ситуации, которые мы старались решить. Но все-таки на соревнованиях это была действительно война, битва до последнего. Например, на тренировках кто-то что-то сделал, а другой это прекрасно видит, хочет того же и стремится к этому. Наличие Алины в твоей группе – это некоего рода помощь в развитии или все-таки сдерживающий фактор в плане психологии?

- За всю карьеру – юниорскую и взрослую – никогда не было такого, что в группе я была одна. Всегда со мной тренировались один-два соперника. Когда мозолит перед глазами человек, ты его видишь, он тоже смотрит на тебя и хочет быть сильнее тебя. Получается лестница, на которой вы друг друга обгоняете. Да, это подстегивает, заставляет двигаться дальше, но есть такие моменты, когда зажигается огонь внутри, в глазах, везде. Когда ты понимаешь, что тебя начинают обгонять и ты хочешь стать сильнее. Этот огонь иногда нужно уметь тушить, потому что он может пойти тебе в убыток. Самый главный враг спортсмена – это травмы. Очень важно об этом помнить. Безрассудные поведение и вложение сил могут привести к необратимым последствиям, травмам, которые помешают тебе идти к результату, как бы ты этого ни хотел.

- В самом начале сезона у тебя случился стрессовый перелом. Из-за чего он произошел: из-за усталости или этой бесконечной гонки за более сложными элементами?

- На открытых прокатах я показывала абсолютно другую программу, не Каренину. По техническому набору она была дороже. Из-за чего случился стрессовый перелом, никто точно не знает. Во-первых, мы не сразу его вывели. Во-вторых, это происходило настолько постепенно, на протяжении половины сезона, что какой-то точки не было. Просто потихоньку чувствуешь боль. Если болит, значит, что-то не так. Но, опять-таки, я никому не рассказывала. Болит и болит. Ходила на процедуры. Из-за чего это случилось, сказать не могу. У меня всегда были высокие нагрузки, на протяжении всей моей жизни. Это привычно. Ты выходишь на лед, и не то что нет передыхов, а работа идет в одном темпе от начала и до конца тренировки. У тебя есть полтора часа, когда ты вышел, раскатался, откатал программу, если что-то не так, то ты повторяешь. Если что-то вообще не так, ты, не останавливаясь, делаешь, делаешь и делаешь. Пока не сделаешь в конце тренировки. А тебе еще нужно повращаться, пройти дорожки, и порой даже на этого времени не хватает. И такой темп и нагрузки для меня привычны. Поэтому причины травмы назвать не могу.

- В сезоне-2001/02, когда до Олимпиады оставалось полгода, у меня висел календарь, где я зачеркивал дни до начала Игр. За полгода до твоей Олимпиады у тебя произошел стрессовый перелом. Как ты вспоминаешь этот период? Ты была полностью уверена, что преодолеешь травму и выступить великолепно на Олимпиаде, или были опасения, что у травмы может случиться рецидив, что-то пойдет не так и поставит крест даже на участии в Играх?

- Не то и не то. Два месяца, за которые мне пришлось пропустить чемпионат России и Европы, для меня были маленьким адом. Было сложно сидеть ровно на диване и смотреть, как другие соревнуются без тебя. Понимаешь, что ты можешь быть сейчас там и бороться за самые высокие места. Это было морально очень тяжело. Но я внутри себя понимала, ради чего это все делается, ради чего я нахожусь не там, а здесь. Я понимала, что умру, но выйду на Олимпийские игры, потом что это моя мечта. Цель, к которой я шла всю карьеру, чтобы не случилось – рецидив, не рецидив, сломанная, не сломанная, какая угодно. Выйду на эту Олимпиаду и откатаюсь на свой максимум, насколько я в данный момент могу и в зависимости от ситуации. Самым страшным моим страхом было уехать с Олимпиады с чувством недоделанности. С чувством того, что «а вот если бы я тут посильней напряглась, или если бы я об этом подумала». Эти если бы да кабы меня, наверное, потом съедали изнутри многие годы. Я рада, что у меня нет такого чувства. Сейчас внутри понимаю, что сделала максимум того, что могу в данный момент.

- Вернемся к командному турниру на Олимпиаде. У нас только серебро. Многие бы гордились завоеванными медалями. Но в сознании русского человека, наверное, ничего ниже первого места не существует. Мы достойно выступили в танцах на льду. Ты и Алина потрясающе, без срывов выиграли свои программы. Мог повториться успех российской сборной, который был в Сочи?

- На Играх у тебя не может быть в голове мысли: «Олимпиада? Ну и что. Зачем мне напрягаться?» Все равно человек выходит и делает свой максимум, прикладывает все свои силы. Да, есть помехи, связанные с подготовкой к этому старту. Но все равно люди делают то, что на данный момент могут. Мы были командой, нацеленной на золотую медаль. Это ни для кого не секрет. Мы не недооценивали соперников, потому что понимали, какие у них составы. Это не сразу было известно, но мы все равно прикидывали. Мы шли на свой максимум. Поэтому сочинский успех мог бы повториться. Я назад бы не оглядывалась. Медали уже в руках, все они выданы, и нужно идти вперед.

- Поговорим о твоей жизни вне спорта. Все знают, что ты увлекаешься азиатской культурой. В Японии стало хитом видео, где ты читаешь стихи из фильма, а также выступление в образе Сейлор Мун. Почему ты выбрала именно восточное направление? Почему не мода Италии или еда Франции?

- Как раз все началось с еды. В Москве очень много суши-баров, и как-то по душе пришлась восточная кухня. Это первое знакомство с Японией. А потом в Японии проходил юниорский Гран-при. Я тогда вообще ничего не понимала, где нахожусь. Но мне там понравилось, было классно. Через 2 года я побывала в Японии и прониклась. Я человек, который любит тишину. Предпочту спокойствие какому-то кипишу.

- Азия, собственно, славится таким спокойствием.

- Даже вне зависимости от того, что я была в огромном мегаполисе. Все были спокойные, улыбались. Там ты душевно наполняешься, восстанавливаешься. Поэтому, наверное, у меня такое отношение к Японии.

- До Олимпиады была в Корее?

- Да. Четыре года назад.

- Там у тебя была возможность встретиться с бойсбендом EXO. Я вообще не знаком с их творчеством. Расскажи: кто эти люди и почему тебе нравится эта корейская поп-музыка?

- На этой Олимпиаде исполнилась еще одна моя мечта – я пересеклась с ребятами. Их восемь человек. Я начала слушать их музыку где-то год назад. Очень многие не разделают мои вкусы. Я не знаю почему. Мама у меня вообще не понимает мои предпочтения. Когда я включаю колонку с музыкой, то мне из соседней комнаты прилетает: «Опя-я-ять. Выключи!»

- Что за помехи, да?

- Я всегда настраиваюсь на соревнованиях в наушниках. То есть не меньше двух часов я слушаю музыку. Это, может быть, какой-то вид медитации. Музыка очень хорошо настраивает. Я переслушала всех их альбомы без остановки. В моем плейлисте они закачены подряд. На Олимпиаде перед произвольной программой прослушала все их песни.

- Русское ничего не слушаешь?

- Нет. Только корейские и японские песни.

- Перед Олимпиадой у тебя было 250 тысяч подписчиков. Сегодня утром я посмотрел и увидел 630 тысяч. Ты следишь за тем, из каких стран люди подписываются на тебя?

- Нет. Наверное, мне это неважно. Наверное, это странно звучит, но я вижу, как фигурное катание объединяет мир. Из-за чего все эти люди подписываются на меня? Потому что посмотрели фигурное катание. Понятное дело, что все эти 630 тысяч человек не из одной страны, а со всего мира. У меня даже в голове не укладывается, что столько людей любит наш спорт. И я рада, что фигурное катание набрало такую популярность.

- Ты читаешь комментарии?

- Да. Начну с того, что за полгода до Олимпиады я не выкладывала ни одной фотографии. И в комментарии к предыдущим фотографиям не заходила. Сейчас Олимпиада закончилась. Тут у меня столько всего, что можно выложить. Стараюсь читать комментарии. Но сложно, когда у тебя 600 тысяч подписчиков и 23 тысячи комментариев.

- В личку пишут?

- Очень много.

- Отвечаешь?

- По возможности и по желанию.

- Что самое смешное и неожиданное приходило?

- Надо будет разгрести директ в инстраграме. Но в последнее время ничего бомбического не было. Хотя это удивительно.

- Как ты справляешься с этой популярностью?

- Я не придаю этому факту неправильного значения. Мои родители всю жизнь учили быть благодарной. Я как-то стараюсь более глубоко на это смотреть. Человек заходит на твою страничку, подписывается, следит за обновлениями. Я просто благодарна этим людям, что им интересна жизнь девочки Жени Медведевой.

- Ты – юная и красивая девушка. Есть ли симпатии к каком-то определенному человеку?

- Я не отвечаю на такие вопросы.

- Хорошо. Олимпиада закончилась. Ты готова работать еще четырехлетие до следующих Игр?

- Я не то что готова. Это моя цель.

- Есть ли какие-то задумки по тому, как будешь строить тренировочный процесс? Слышал, что будут меняться правила в фигурном катании.

- Я пока глубоко не уходила в изменения в правилах, сезон еще не закончился и правил нам на руки не давали. Поэтому не буду ничего говорить, потому что может быть дезинформация. Сейчас моя главная цель – усложнить программу технически.

- До меня дошли слухи, что девочки уже выполняют четверные прыжки.

- У меня еще у тройных не самый сложный набор. Поэтому есть куда усложняться.

- Сейчас у тебя есть возможность обратиться к людям, которые за тебя переживали и хотели твоей победы. Что ты им скажешь?

- Обычно я много слов говорю. Но теперь скажу коротко. Ваша поддержка помогла мне справиться с собой на этой Олимпиаде. Спасибо вам большое!

Алексей Ягудин отныне будет на постоянной основе интервьюировать для «Матч ТВ» ведущих спортсменов.

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Андрей Голованов и Сергей Киврин