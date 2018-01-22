Фото для тех, кто не любит фигурное катание

После этого точно полюбите. Фоторепортаж Андрея Голованова и Сергея Киврина с показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Чемпионат Европы собрал в Москве полный «Мегаспорт».

Посмотреть было на кого. Вот, например, Александра Трусова. Ей 13 лет. Два-три года – и она может стать лидером сборной России.

Иван Букин вскружил голову Александре Степановой.

Евгения Медведева этим чемпионатом недовольна: всего лишь серебро.

Ондрей (его фамилия Хотарек) и Валентина (ее фамилия Маркей) выступают за Италию и заняли пятое место в танцах на льду. Даже не спрашивайте, что умеют делать четыре пары, которые их обошли.

Михаил Коляда на этом чемпионате взял только бронзу. Но к Олимпиаде должен исправиться.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев могут быть довольны: они лучшая пара Европы. После французов Пападакис и Сизерона, конечно, но конкурировать с ними на этом чемпионате было невозможно.

Не волнуйтесь, Федор Климов обязательно поймает Ксению Столбову.

Хавьер Фернандес – сильнейший фигурист этого чемпионата.

Габриэлла Пападакис и Гильерме Сизерон установили мировой рекорд по количеству очков. Впрочем, цифры не отражают, в каком они порядке.

Ондрей Хотарек на мгновение остался без Валентины Маркей – и вот к чему это привело.

Мария Сотскова вытянула себя на Олимпиаду.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не очень хорошо выступили в короткой программе, но все равно стали чемпионами Европы.

Показательное выступление на тему «Как холодно бывает в январе в России».

15-летняя Алина Загитова – сенсация чемпионата: она отодвинула более опытную Евгению Медведеву (ей 18) на второе место в одиночном катании.

Эксперт Авербух говорит, что Медведева после этого чемпионата «разозлится и будет впахивать на тренировках». Но, кажется, она уже разозлилась.

В фигурном катании вообще в последнее время все запутывается.

Все распутается, скорее, в Корее.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин.