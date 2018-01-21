18 фото с чемпионата Европы, которые не дадут вам замерзнуть

Самые завораживающие кадры из «Мегаспорта».

Главная сенсация чемпионата Европы – победа 15-летней Алины Загитовой в женском одиночном разряде. Евгения Медведева отстала всего на 5 баллов и вместе с серебром получает сверхмотивацию на Олимпиаду в Пхенчхане.

Фигурное катание – это не синхронное плавание, здесь выступают максимум по двое. Но церемония открытия – отличный повод для чего-то необычного.

Россиянин Михаил Коляда дает прогноз на свое выступление, показывая первую букву в слове «третий».

Ради такой красоты отсюда даже временно «выселили» баскетбольный ЦСКА.

Семикратный чемпион Европы Евгений Плющенко и его семья.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – лучшая из российских танцевальных пар.

Евгения Медведева и Алина Загитова: скрытая угроза.

Даже когда что-то не получается, фигурное катание – это всегда очень зрелищно.

Серебро Евгении Медведевой – красота и боль.

Даже трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину кто-то смог удивить.

В парном катании Россия заняла весь пьедестал, а первыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Если кто-то из судей – болельщик дортмундской «Боруссии», это явно плюс.

Держитесь.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев готовятся узнать, что завоевали серебро чемпионата Европы в танцах на льду.

На этом чемпионате Алина Загитова вскружила голову всей Европе.

Дмитрию Алиеву всего 18 лет, но он не боится смотреть в лицо опасности. Серебро чемпионата Европы и вызов главному фавориту Олимпиады Хавьеру Фернандесу.

Подиум в танцах на льду получился на 67 процентов российским, но золото уезжает во Францию. Дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (слева) и Александра Степанова/Иван Букин уступили Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, выигравшим чемпионат Европы в четвертый раз подряд.

Евгения Медведева знает, что отыграется через три недели в Пхенчхане.

Цвет российского фигурного катания.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин