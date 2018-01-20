Выступление в произвольной программе, которое растрогает каждого

Выступление в произвольной программе, которое растрогает каждого

19:15

Потрясающий прокат Бобровой и Соловьева, который принес им серебро чемпионата Европы.

Очень чувственную произвольную программу показали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Не остались равнодушны и судьи. Российские фигуристы получили 112,70 баллов. Это лучший результат сезона. Несмотря на это, Боброва сказала в интервью «Матч ТВ», что ждала еще более высоких оценок. Накануне наши олимпийские чемпионы были четвёртыми после короткого танца. Выступление в произвольной программе подняло их до серебряного подиума.

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Бронзу в танцах на льду завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Ребята катались красиво, размашисто и без серьезных ошибок, но вторую строчку, которую они заняли после короткого танца, удержать не смогли.

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Чемпионат Европы. Москва (Россия)

Танцы. Сумма

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 203,16

2. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 187,13

3. Александра Степанова / Иван Букин – 184,86…

6. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (все – Россия) – 168,45.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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