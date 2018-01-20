Медведева уступает Загитовой золото чемпионата Европы. Как это было

Первые два места безоговорочно остались за российскими фигуристками.

Алина Загитова стала новой чемпионкой Европы, вернувшаяся после травмы Евгения Медведева оказалась второй. Тройку лучших замкнула итальянка Каролина Костнер, совсем немного опередившая еще одну россиянку Марию Сотскову.

Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева выступали на одном соревновании только в 2016 году в рамках чемпионата России;

Короткую программу на чемпионате Европы выиграла Загитова с личным рекордом – 80,27 балла. Второе место заняла Медведева – 78,30. Мария Состкова стала четвертой – 68,70;

Главные моменты

Мария Сотскова откатала программу на одном дыхании без единого лишнего движения, но, увы, сорвала последний сложный прыжок, не докрутив лутц. Тем не менее, на момент проката это был лучший результат.

Алина Загитова под «Дон Кихота» выдала блестящее шоу, получив оценку 157.97. Ни единой проблемы по ходу проката россиянка не испытала и покинула лед в отличном настроении.

Евгения Медведева вышла на раскатку с закрытыми ушами. И не зря. Собравшись, она показала настоящие эмоции и совершенно чистый прокат. Ни о какой тяжелой травме уже никто не вспоминает. Лучший результат в сезоне, но на 6 баллов меньше, чем у Загитовой.

Занимавшая третье место после короткой программы Каролина Костнер в произвольной выступила крайне неудачно, но по сумме программ умудрилась обойти Сотскову.

Чемпионат Европы. Москва (Россия)

Женщины. Сумма

1. Алина Загитова – 238,24 балла

2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 232,86

3. Каролина Костнер (Италия) – 204,25

4. Мария Сотскова (Россия) – 200,81.

Фото анонса: РИА Новости/Григорий Сысоев