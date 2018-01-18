Загитова обошла Медведеву в короткой программе. Как это было

Загитова обошла Медведеву в короткой программе. Как это было

20:48
Видео выступлений наших фигуристок.

• Сегодня фигуристки продемонстрировали короткую программу на чемпионате Европы;

• Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева выступали на одном соревновании только в 2016 году в рамках чемпионата России;

• Россию в женском одиночном катании на чемпионате Европы представляет также Мария Сотскова;

• Медведева впервые за два года не стала первой по итогам одной из программ; 

• Произвольная программа у женщин состоится в субботу.

Главные моменты

Первой из россиянок выступила Мария Сотскова. Немного ошиблась в начале, но потом собралась и заслужила аплодисменты от Татьяны Тарасовой. Она пока вторая после итальянки Каролины Костнер. Дальше на лед выходит Евгения Медведева.

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Очень изящно откаталась Медведева. Помарка была на выходе из двойного акселя. Зрители ахнули. Но ожидаемо Медведева возглавила турнирную таблицу. Очередь Загитовой.

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А Загитова со своей короткой программой справилась на отлично. С личным рекордом возглавила Алина турнирную таблицу. Все решится в произвольной программе в субботу.

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Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,27 балла

2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 78,57

3. Каролина Костнер (Италия) – 78, 30

4. Мария Сотскова (Россия) – 68,70

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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