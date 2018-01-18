Загитова обошла Медведеву в короткой программе. Как это было

Видео выступлений наших фигуристок.

• Сегодня фигуристки продемонстрировали короткую программу на чемпионате Европы;

• Ранее Алина Загитова и Евгения Медведева выступали на одном соревновании только в 2016 году в рамках чемпионата России;

• Россию в женском одиночном катании на чемпионате Европы представляет также Мария Сотскова;

• Медведева впервые за два года не стала первой по итогам одной из программ;

• Произвольная программа у женщин состоится в субботу.

Главные моменты

Первой из россиянок выступила Мария Сотскова. Немного ошиблась в начале, но потом собралась и заслужила аплодисменты от Татьяны Тарасовой. Она пока вторая после итальянки Каролины Костнер. Дальше на лед выходит Евгения Медведева.

Очень изящно откаталась Медведева. Помарка была на выходе из двойного акселя. Зрители ахнули. Но ожидаемо Медведева возглавила турнирную таблицу. Очередь Загитовой.

А Загитова со своей короткой программой справилась на отлично. С личным рекордом возглавила Алина турнирную таблицу. Все решится в произвольной программе в субботу.

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова – 80,27 балла

2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 78,57

3. Каролина Костнер (Италия) – 78, 30

4. Мария Сотскова (Россия) – 68,70

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев