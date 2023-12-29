Продление изоляции, уход Туктамышевой и победа Костомарова над смертью. Итоги года в фигурном катании

Разбираемся, как прошел год в российской фигурке.

Разбираемся, как прошел год в российской фигурке.

ISU не собирается возвращать россиян

В октябре Международный союз конькобежцев (ISU) в очередной раз оставил в силе отстранение россиян и белорусов. Выяснилось, что эту организацию не интересуют ни рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который предложил допускать спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе, ни опыт других международных спортивных федераций, снявших бан.

На бумаге это выглядит очень странно, учитывая, что российские фигуристы на протяжении многих лет входили в мировую элиту и двигали спорт вперед. Но, как мы видим, ISU не особо заботит тот факт, что чемпионат мира у девушек в отсутствие россиянок теперь можно выиграть с программами, которые были актуальны пять-шесть лет назад.

В мировых танцах в отсутствие наших дуэтов Мэдисон Чок и Эван Бейтс выходят на соревнования и потерянно озираются вокруг в поисках конкурентов, прямо как герой Джона Траволты из «Криминального чтива». В парном катании, где еще недавно для победы на крупном турнире нужно было поставить мировой рекорд по сумме за две программы, теперь достаточно набрать чуть больше 220 баллов.

Без наших спортсменов уровень международных соревнований ощутимо просел, а вместе с ним и зрительский интерес. Единственным видом, который по-настоящему цепляет, остается мужское катание, потому что там есть американец российского происхождения Илья Малинин, который пробил техническую стратосферу и начал исполнять аксель в четыре с половиной оборота.

И все равно о возможном возвращении россиян на международную арену не говорят даже шепотом. Нет каких-то слухов и намеков на это. Из чего можно сделать вывод, что ISU устраивает деградация мирового фигурного катания.

Женское катание стремительно теряет лидеров

Женские соревнования долгое время были самым конкурентным видом в российском фигурном катании. Но после Олимпиады-2022 наступила международная изоляция, и все начало меняться. Анна Щербакова сделала операцию и поставила карьеру на бессрочную паузу, Александра Трусова в прошлом сезоне проехалась по этапам Гран-при, а затем снялась с чемпионата России из-за болезни и с тех пор не выступала на официальных соревнованиях, Майя Хромых получила тяжелейшую травму и очень долго лечилась, пропустив все старты.

Елизавета Туктамышева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Узоры из травм и остановленных карьер продолжили вращаться в калейдоскопе женского катания и в этом году. Прямо перед стартом внутрироссийской серии Гран-при Елизавета Туктамышева взяла паузу в карьере, честно признавшись, что без международных стартов ей банально не хватает мотивации.

В ноябре мы узнали, что чемпионка России-2023 16-летняя Софья Акатьева пропустит сезон целиком из-за болей в ноге. Технически сильная воспитанница Евгения Плющенко Вероника Жилина пока так и не смогла дебютировать во взрослом катании из-за травмы, которая не позволяет ей исполнять сложные прыжки.

В деле из топов осталась только Камила Валиева, но ее нынешняя форма не позволяет справляться с элементами ультра-си. О тройном акселе в этом сезоне она даже не задумывалась, а четверной тулуп на чемпионате России у нее не получился. В итоге самой технически прокачанной фигуристкой страны стала Аделия Петросян, в арсенале которой есть набор различных квадов, пусть и не всегда приземляемых. Ее победа на недавнем чемпионате России была из разряда «без вариантов». Валиева же без ультра-си осталась лишь третьей, уступив Софье Муравьевой, исполнившей два тройных акселя в своих программах.

Зрительский интерес к внутрироссийским стартам падает

Что бы ни говорили руководители Федерации фигурного катания России (ФФКР), негативные последствия изоляции все равно видны. Да, их всеми силами пытаются сгладить, но избежать всех проблем в данной ситуации невозможно.

Российскому массовому зрителю спорт интересен, прежде всего, в разрезе соревнований наших с «не нашими». Внутренние соревнования зачастую оказываются на периферии внимания. Этот эффект затронул и фигурное катание, которое еще недавно считалось одним из самых популярных видов спорта в стране.

Половина этапов российского Гран-при в текущем сезоне прошла на аренах, вместимость которых не превышала 3500 зрителей. Но заполненные до отказа трибуны мы не увидели ни в Уфе, ни в Красноярске, ни в Казани. Да и 12-тысячный «Мегаспорт» на московском этапе был забит далеко не на 100 процентов.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Проблема еще и в том, что представительность турниров падает. Звонких имен на афишах этапов Гран-при откровенно мало. Нейтральный зритель пойдет, скорее, на Трусову и Туктамышеву, нежели на Ксению Синицыну или Анну Фролову, как бы хорошо они ни катались.

ФФКР пытается исправить ситуацию, придумывая новые форматы, вроде прыжкового чемпионата России и турнира шоу-программ. Они выстреливают, но все равно остаются отдельными вспышками. Люди смотрят на афиши шоу Евгения Плющенко, Ильи Авербуха и Татьяны Навки, видят знакомые имена олимпийских чемпионов и идут туда.

Кажется, в этой ситуации остается только ждать, когда в головах представителей ISU наступит озарение, а наши спортсмены вновь начнут соревноваться на мировой арене.

В российских танцах творится бардак

В стране осталось всего две танцевальные пары, которые соревнуются на высоком уровне больше двух лет. Это Александра Степанова/Иван Букин, вернувшиеся на лед после годичной паузы, и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, безальтернативно побеждавшие всех в прошлом сезоне. Все остальные — это либо дуэты второго эшелона, которые ни на что не претендуют, либо вчерашние юниоры, либо «новоделы», которые встали вместе за месяц до старта серии Гран-при.

В начале сентября мы наблюдали трагикомичный распад перспективной пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, которая выиграла предыдущий финал Гран-при и поражала всех интересными программами. Спустя какое-то время ребята нашли новых партнеров. Так, Кагановская встала вместе с Максимом Некрасовым, ушедшим от Елизаветы Пасечник, с которой он взял бронзу прошлогоднего чемпионата России. Ангелопол же в начале ноября образовал пару с Ариной Ушаковой, но буквально на днях они разбежались.

Валерий Ангелопол / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

От всех этих хитросплетений можно натурально сойти с ума. На последнем чемпионате России в Челябинске третье место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые еще в прошлом сезоне катались с другими партнерами. Как такое может быть в танцах, которые считаются едва ли не самым консервативным видом в фигурном катании? В нем всегда ценились пары, которые не только катаются долго, но и выстаивают длинную очередь в ожидании трофеев. Те же Степанова/Букин к своему первому золоту чемпионата России шли почти семь лет.

Отсутствие международных стартов и внятных перспектив приводит к тому, что люди не хотят терпеливо пахать друг с другом в паре и находить общий язык. Они начинают искать, где будет лучше и комфортнее, но, кажется, это не очень спортивная история. Поиски могут затянуться, а сам фигурист — оказаться в ситуации Ангелопола, который сам не знает, чего ему хочется.

Валиева ждет вердикта CAS

Сам факт того, что Камила выступает в этом сезоне, вызывает восхищение. Ведь ей приходится преодолевать не только проблемы, связанные с пубертатом, но и ломать в голове барьеры, которые воздвигает неопределенность. Ее допинговое дело тянется с февраля 2022-го, а близость развязки мы ощущаем только сейчас. 9 ноября Валиева выступила на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), после чего сразу отправилась выступать на этапе Гран-при России в родную Казань.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует четырехлетней дисквалификации для россиянки и аннулирования ее результатов в Пекине-2022. Поэтому CAS в данной ситуации решает еще и судьбу золотой олимпийской медали в командных соревнованиях, которая зависла в воздухе.

Какой бы стрессоустойчивой ни была Валиева, слушания в суде не приносят в ее жизнь ничего светлого и доброго. Но она продолжает кататься, несмотря ни на что. А вердикт по ее делу CAS обещал озвучить не позднее 12 февраля 2024 года. Ждать осталось недолго.

Камила Валиева / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Мужское катание поражает интригой

В России всегда было много ярких одиночников. Но последние несколько лет хедлайнерами российского фигурного катания были девушки. У некоторых из них контент на соревнованиях был более сложным, чем у парней.

Российские одиночники провели долгий период в парадигме таланта и нестабильности. Например, все знали, что Михаил Коляда — гениальный фигурист, но чистый прокат в его исполнении воспринимался как нечто сенсационное.

Дмитрий Алиев мог выиграть чемпионат Европы, а затем буквально пропасть на целый сезон и не показать ничего. Поэтому в олимпийский год все молились на 18-летнего в тот момент Марка Кондратюка, который не только красиво катался, но и не руинил программы на ровном месте. В нем чувствовалась надежность. Парень в итоге добыл для России третью квоту на Игры, а потом отдал все силы ради золота в командных соревнованиях.

С его появлением ситуация в мужской «одиночке» внутри страны начала постепенно меняться. На прошлогоднем чемпионате России конкуренция вышла на новый уровень. Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковую сумму баллов за два проката, а золото в итоге досталось воспитаннику Алексея Мишина, который выиграл произвольную.

Владислав Дикиджи / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Затем 17-летний Григорий Федоров выиграл чемпионат России по прыжкам с идеальным четверным лутцем. В юниорах мы уже второй сезон наблюдаем жаркую конкуренцию между двумя суперталантами — Арсением Федотовым и Львом Лазаревым, у которых невероятно крутой технический арсенал.

Этой осенью мы все восхищались Владом Дикиджи, который вышел из юниоров и внезапно выиграл два этапа Гран-при. Его мало кто воспринимал всерьез, ведь на юниорском первенстве в прошлом году он был лишь пятым. Но в этом сезоне Дикиджи совершил квантовый скачок на вторую строчку по итогам чемпионата России, проиграв победителю (все тому же Семененко) ничтожные 1,01 балла.

К слову, развязка опять была максимально напряженной. Семененко набрал 294,75 балла за два проката, Дикиджи — 293,74, Гуменник с одной единственной ошибкой в короткой — 292,42 и остался третьим. Еще недавно чемпионат России у мужчин можно было выиграть с парочкой падений, а теперь даже идеальные прокаты с высокой технической сложностью не гарантируют попадания в тройку.

Роман Костомаров жив — и это главное

2023-й начался с шокирующих новостей о госпитализации Романа Костомарова. Олимпийский чемпион оказался в ужасной ситуации, из которой выбраться живым — уже подвиг. При помощи титанических усилий врачей он его совершил.

Подробности этой истории знают все, лишний раз повторяться не стоит. Хочется сказать одно. Костомаров — яркий пример того, что жизнь способна побеждать смерть, а возможности человека — безграничны.

Поэтому, когда вы думаете, что у вас что-то не получится, включите видео, на которых Роман катается на коньках, водит машину и занимается в тренажерном зале. Своим примером он говорит всем нам, что сдаваться нельзя, нужно верить и быть сильным.

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