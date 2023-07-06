В сознании спортсмена запрограммировано «побеждать». Роман Костомаров доказывает это после комы и ампутаций

Олимпийский чемпион справится. Сегодня Романа Костомарова выписали из больницы.

Олимпийский чемпион справится. Сегодня Романа Костомарова выписали из больницы.

На прошлой неделе олимпийский чемпион в танцах на льду впервые решился показать миру, что происходит в его жизни. Он опубликовал видео своих тренировок с протезами на ногах и забинтованными культями вместо кистей рук. «Впереди самое сложное, сука-жизнь!» — комментирует ролик фигурист. А еще он подмигивает на камеру и одним этим взглядом как бы говорит: «Я принял трагедию и учусь жить дальше. Я все преодолею!»

Теперь в ситуацию внесена ясность: Роман действительно перенес несколько ампутаций из-за осложнений от пневмонии. Все началось в январе, и за эти полгода было много разных сведений — про смерть, медикаментозную кому, реанимацию, транспортировку за границу, помощь иностранных врачей, операции, депрессию… Где-то инсайды, где-то домыслы. Близкие спортсмена в основном хранили молчание. В итоге сам Костомаров подтвердил печальную новость про инвалидность. Но главное, он выжил! Хотя — как недавно выяснилось — врачи давали лишь 2% шансов на спасение.

Обозреватель «Матч ТВ» рассуждает о психологических причинах трагедии и объясняет, почему именно фигуристы поколения Романа зародили новую волну массовой любви к своему виду спорта.

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Как все-таки хрупки «вечные ценности»: жизнь, здоровье, благополучие, известность… Сегодня у тебя это все есть — правда, достигнутое годами труда и лишений. Ты в очередной раз показываешь свое мастерство перед многочисленными фанатами, буквально сверкаешь, а через несколько дней оказываешься на больничной койке на грани жизни и смерти. Да что-там, перевернуться все может за сутки, пару часов, в один миг! Мы не знаем точный интервал, за который жизнь Романа Костомарова кардинально изменилась. Но я уверена в одном: ни он, ни его близкие такого не ожидали.

Роман попал в реанимацию вскоре после новогодних праздников, и началась коллективная борьба за его жизнь. Подключили лучших врачей, все современные достижения медицины и, что не менее важно, огромную эмоциональную поддержку. Прежде всего, семьи и друзей, а затем и поклонников. Я уже не помню, где и когда просочились первые новости о госпитализации Романа. Теперь неважно. Помню только, с каким ужасом фигурнокатательный мир воспринял эту информацию. Мужчина в расцвете сил, опытный спортсмен, закаленный травмами и явно привыкший контролировать свое здоровье… вдруг оказывается при смерти из-за банальной простуды.

Лично я долго не могла в это поверить, и каждая последующая новость — «кома», «реанимация», «чудо-аппараты», «сепсис», «гангрена», «ампутация» — казалась чем-то нереальным по отношению к данному человеку. Во-первых, это не результат неожиданного ДТП, травмы и подобного. Во-вторых, когда с медийным человеком случается трагедия, всплывает много фейковых заявлений. Поэтому не знаешь, что из информационного потока правда, а что нет. Сердце и мозг предпочитают верить в лучшее, поэтому мне долго казалось, что устрашающие новости про великого спортсмена сильно преувеличены. Скоро он выздоровеет и сам опровергнет многие ужасы.

Лично для меня Роман Костомаров — не просто знаменитый фигурист, олимпийский чемпион (коих у нас в стране много), артист ледовых шоу и т. п. А один из символов зарождения моей любви к фигурному катанию. Помню самые первые ледовые шоу Ильи Авербуха, как наши титулованные спортсмены начали выступать в необычном формате — с актерами и музыкантами. Мы с мамой по субботам садились смотреть очередной выпуск шоу, где каждый номер на льду — мини-спектакль и источник эмоций.

Роман — один из главных звезд того поколения. Они с Татьяной Навкой как раз феерично выиграли олимпиаду в Турине, завершили карьеру и вернулись в Россию ради участия в шоу. Молодые, но уже опытные, титулованные и полные энергии. А еще перед ними открылся простор для креатива. Ведь артисты, доставшиеся в партнеры, обогатили ледовые номера актерским мастерством. Я восторгалась выступлениями Костомарова в паре с Екатериной Гусевой, потом Чулпан Хаматовой, Аленой Бабенко, Юлией Ковальчук, Сати Казановой, затем балериной Натальей Осиповой. Помню, как ждала новые номера этих (и не только) дуэтов, записывала их на видеокассеты (тогда еще не все оперативно выкладывали в интернете) и потом много раз любовалась.

Но больше меня впечатляли показательные выступления Романа с его главной партнершей — Татьяной Навкой. Помню, как увидела на предновогоднем катке на Красной площади премьеру их «Не отрекаются любя». Столько раз пересматривала этот проникновенный танец, что со временем и песню выучила, и каждое движение запомнила — даже жесты, повороты. Могла просто включить песню на плеере и визуально воспроизводить, как фигуристы катаются под конкретную музыкальную ноту. Думаю, в этой программе — первой совместной после опыта в шоу — заложен новый прилив артистизма. И богатый спортивный бэкграунд Татьяны и Романа, конечно. А еще я обожаю их «Кони привередливые», как они передавали смысл песни Высоцкого. Через какое-то время она стала одной из моих любимых.

Масса людей полюбила фигурное катание в то время. К слову, уже несколько героев моих интервью признавались, что в детстве тоже с упоением смотрели ледовые шоу и именно благодаря ним решили стать фигуристами. Мой интерес к шоу вдохновил изучить и спортивные программы. Помню, как находила в интернете выступления всех участников-профессионалов «Ледникового периода», особенно Навки и Костомарова. Я пересмотрела их прокаты разных лет, а уж сколько раз олимпийскую «Кармен»!

Все программы этой пары — история. К слову, Татьяна и Роман — последние российские спортсмены, выигравшие личное олимпийское золото в танцах на льду. Именно фигуристы поколения нулевых и яркий проект влюбили тысячи людей в этот вид спорта. Поэтому мне даже обидно узнавать, что многие нынешние поклонники фигурного катания прониклись им после Олимпиады 2018 года — на фоне раздутых скандалов вокруг конкуренции одиночниц и тренерских штабов. Как будто раньше этого вида спорта в России не существовало, и не было у нас россыпи чемпионов во всех видах!

Здорово все-таки, что большинство ценит спортсменов разных лет. Такие, как Роман Костомаров и его сверстники, годами выступают в ледовых шоу различных форматов и продолжают быть востребованными на родине. Неудивительно, что все они держатся за свои роли в спектаклях и не спешат уходить в тренерскую работу, комментаторство или вообще другие сферы.

Мне кажется, дело не только в деньгах, а в привязанности к своему ремеслу. Если здоровье позволяет, энергия еще есть, то зачем бросать? Работа, делающая человека счастливым, трансформируется в хобби. А коли любишь свое дело, надо быть ему верным даже в сложных ситуациях.

Я сейчас не пытаюсь оправдать Романа за то, что он выступал на открытом катке с температурой. Просто стараюсь понять его мышление. С одной стороны, банальный тезис: «Следи за здоровьем! Оно дороже любых денег и статуса». Но давайте честно. Кто из нас хоть раз в жизни не шел на работу (учебу) с температурой, головной болью? Кто не спешил на важную встречу или вообще на самолет в командировку, даже поскользнувшись на неубранном тротуаре? Кто отменял поход на экзамен, если голова раскалывалась от бессонных ночей и казалось, что сейчас упадешь в обморок от стресса и переизбытка информации? Не могут все всегда быть правильными и избегать жертв. Дело даже не в трудолюбии, а оптимизме: человеку хочется верить, что сейчас он сделает над собой усилие, проблема уйдет, все как-то само наладится. И потом еще гордиться будет, что не пожалел себя, достиг цели. А уж спортсмены — особый народ. В их сознании настолько запрограммировано «побеждать» — даже после спортивной карьеры — что они рвутся выступать и с сотрясением мозга.

Конечно, Роман не мог предвидеть, чем обернется такой прокат. Знал бы наперед печальные последствия… Но все мы умны задним числом. А сколько бывает случаев, когда простуда легко проходит даже у человека со слабым иммунитетом. И, может, судьбу Романа решило вообще не то катание на морозе? Неправильное лечение, к примеру, или другие болезни, которые простуда лишь усугубила. Мы уже не узнаем, здесь трудно кого-то винить. Но главное, что он выжил, принял обстоятельства и, судя по активным тренировкам, учится жить дальше.

Фото: © Личный архив Романа Костомарова

Я не могу знать, кем этот сильный человек видит себя в будущем. Возможно, он займется административной работой в спорте, либо начнет участвовать в ледовых проектах в новом формате (телеведущим, комментатором), либо выберет классический путь тренера. Учитывая славу и мощную поддержку, все двери открыты.

А может, Костомаров хочет вернуться на лед и кататься на протезах? Даже если это кажется фантастикой, думаю, у Романа получится! Ведь его спасли, когда шансы составляли всего два процента. Теперь спортсмен имеет 102% шансов выстроить новую полноценную жизнь.

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