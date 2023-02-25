Евгений Плющенко и его 10-летний сын Александр выступили на церемонии открытия игр «Дети Азии»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его 10‑летний сын Александр стали участниками ледового представления во время церемонии открытия международных спортивных игр «Дети Азии»-2023.

Телеканал «Матч ТВ» в эти минуты транслирует церемонию в прямом эфире. Сначала на арене появился титулованный спортсмен, позже в постановке принял участие его сын.

Также ожидается, что на лед с показательным номером выйдет серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова.

Зимние игры «Дети Азии» проходят в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. Участниками соревнований стали юные атлеты из России и дружественных стран. «Матч ТВ», тематические телеканалы холдинга и сайты sportbox.ru и matchtv.ru будут транслировать соревнования в прямом эфире.