Трусова встала в пару с бывшим тренером, а Семененко со льда увезли в больницу. Как прошло шоу Плющенко

Фоторепортаж «Матч ТВ».

Фоторепортаж «Матч ТВ».

16 апреля в Санкт-Петербурге прошло шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Изначально оно было приурочено ко дню рождения великого фигуриста и должно было состояться в ноябре 2021 года, но из-за пандемии коронавируса перенеслось на апрель.

В основе каста шоу — ученики академии Плющенко и приглашенные звезды. Кроме спортсменов близкого Евгению Алексея Мишина — Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой — перед зрителями выступили Александр Самарин, Алена Косторная, Александра Степанова / Иван Букин и другие. Вышла на лед и действующая ученица Этери Тутберидзе, которая предолимпийский сезон провела в Академии Плющенко, — Александра Трусова.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Так уж вышло, что главным героем всех новостей с шоу стал Евгений Семененко, не проведя на льду и минуты. На первом же элементе — четверном тулупе — Женю ослепил прожектор, из-за чего фигурист крайне неудачно упал, ударившись головой.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Пытался встать несколько раз и снова падал. К нему на лед выбежали врачи — осмотрели и увезли на каталке. Сейчас фигурист находится в больнице, предварительный диагноз — сотрясение мозга.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Александр Самарин за минувший сезон зримо повзрослел. Его программа «Матрица» теперь выглядит совершенно по-другому даже в формате шоу — более мощно и осмысленно.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Елизавета Туктамышева демонстрирует чудеса подготовки. В частности, фигуристка исполнила новую короткую программу с чистейшим тройным акселем, и это в середине апреля, когда спад формы — обычное дело.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Николай Колесников — перспективный 12-летний одиночник, этой весной покинувший штаб Тутберидзе. Теперь Николай тренируется у Светланы Соколовской в одной группе с Марком Кондратюком и Александром Самариным.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Любимица зрителей — первая олимпийская чемпионка России в женском одиночном катании Аделина Сотникова.

Аделина Сотникова / Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Алена Косторная, представляющая теперь ЦСКА, показала новую программу, поставленную Еленой Радионовой. Прыжки радуют, пусть пока и без тройного акселя, — неужели Косторная возвращается к себе прежней? И в любви к яркому макияжу Алена себе не изменяет.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

9-летняя София Сарновская выступала под песню «Я люблю свою родину до слез». Ведущая шоу Яна Рудковская отметила, что в этой программе контент произвольной Алины Загитовой в Корее, в том числе каскад из тройных лутц — риттбергер.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Александра Трусова выступила с двумя номерами — олимпийская короткая «Фрида» и неожиданный дуэт с бывшим тренером Дмитрием Михайловым. С ним Саша работала, пока тренировалась в «Ангелах Плющенко». Фанаты по традиции задарили Сашу цветами и игрушками.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский для одного из номеров выбрали хорошо знакомые поклонникам костюмы к программе «My way» и новую песню «Холодно не будет» в исполнении Mary Gu и рэпера Мота.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Евгений Плющенко вместе с сыном Александром выступили под музыку Tango Amore — она была в качестве произвольной программы Евгения на Олимпиаде в Сочи-2014.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Михаил Коляда и его «Белый ворон» одинаково органичны и на больших соревнованиях, и в камерной атмосфере зала на ледовом шоу.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Евгений Плющенко вместе с учениками подготовил специальный номер — на фото совместная проездка в ласточке.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Александра Степанова и Иван Букин на шоу отвечали за танцы на льду и красоту — и с первым, и со вторым справились блестяще.

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Утонченная Вероника Жилина — одна из главных юных звездочек России, тренирующаяся в «Ангелах Плющенко».

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

Финальное общее фото всех участников шоу, кроме Евгения Семененко. Желаем Евгению скорейшего выздоровления!

Фото: © Наталья Понарина / Матч ТВ

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