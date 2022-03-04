Самая дерзкая фигуристка России снова удивила. Топ громких поступков Косторной

Алёна Косторная заставляет говорить о себе даже в межсезонье.

Алёна Косторная заставляет говорить о себе даже в межсезонье.

В отсутствие международных соревнований в постолимпийское затишье кто еще был способен создать главный инфоповод в фигурном катании? Конечно, Алена Косторная. Она не смогла полноценно провести даже первую половину сезона, но о ней все равно много писали и говорили. Пишут и говорят, точнее, — в настоящем времени — теперь вот Косторная снова ушла от Этери Тутберидзе. На этот раз в ЦСКА к Елене Буяновой.

Поступок не то чтобы бунтарский — скорее, вынужденный. Как написала сама Алена в социальных сетях, инициатива расставания исходила от Этери Георгиевны. Ей оставалось только согласиться и найти нового тренера.

Тем не менее, для фанатов Косторная, бунт и протест остаются однокоренными словами. «Матч ТВ» вспоминает, чем еще проявила себя самая дерзкая и неординарная фигуристка сборной.

Трансфер Тутберидзе — Плющенко — Тутберидзе за сезон

Это было одинаково громко на всех этапах трансфера. Алена с хлопнувшей дверью уходила из «Хрустального» под аккомпанемент слов Тутберидзе о том, что ученица безосновательно требовала отдельный лед и особые условия. Сама Косторная на открытых прокатах высказалась, что у Евгения Плющенко наконец-то ощутила свободу и почувствовала, что ее по-настоящему ценят и уважают. После этой речи на 10 минут фанаты и СМИ получили темы для разговоров на много месяцев, а сама Алена на какое-то время взяла паузу в общении с журналистами.

Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе получился столь же оглушительным. Косторная не смогла отобраться на чемпионат мира, совершенно не в форме приехав на финал Кубка России. Потом плакала в кисс-энд-крае и говорила тренерам, пытавшимся ее утешать, слова, которые вошли в историю — «завтра уже не будет».

«А завтра» снова была Тутберидзе. Алену взяли обратно с условием в короткий срок вернуть тройной аксель. Еще ей пришлось записать и интервью с покаянием и признанием своей неправоты.

Восемь программ за два сезона

Мало кто мог себе такое позволить, но Косторная смогла. Четыре программы (две короткие, две произвольные) она успела сменить на сезон под руководством Плющенко. Причем над некоторыми постановками работала канадская хореограф Ше-Линн Бурн — удовольствие не из недешевых. Для программ, которые в итоге были показаны только на паре российских стартов — настоящая роскошь.

После возвращения к Тутберидзе больше ясности не появилось. Алёне сначала поставили одни программы, но не успела она их накатать, как было решено поменять обе.

Жаль, что это так и не помогло Алёне в попадании на Олимпиаду — травма оказалась сильнее всех усилий.

Три цвета волос за полгода

От природы у Косторной русые волосы. Но она успела за достаточно короткий срок попробовать блонд, сиреневый, насыщенный фиолетовый и даже красный. Результатами экспериментов Алена делилась в Instagram. Наиболее бурные обсуждения, пожалуй, вызвал фиолетовый.

Татуировки и яркий макияж

Алена любит экспериментировать с внешностью не только в том, что касается цвета волос. У нее бывают необычные яркие макияжи — как, например, веснушки из золотых и синих блесток на одном из стартов прошлого сезона — «Матч ТВ» даже делал разбор образа с визажистом.

Еще у Алены есть три татуировки — надпись «Sequitur cor tuum» на руке (в переводе с латыни — «следуй за свои сердцем»), изображение лисы над ухом и надпись lovely на ключице.

Собственный YouTube-канал и тик-ток

Не то чтобы кого-то сейчас можно было удивить тик-током фигуристки, но вот YouTube-канал для российского фигурного катания — довольно экзотично. Алена стала активно вести его, когда сломала руку и не могла полноценно тренироваться. Возможно, новое дело помогло ей отвлечься от печальных мыслей — перелом и пропуск чемпионата означал и пропуск Олимпиады.

В своих видео Алена, например, наряжает елку и рассказывает о новогодних традициях семьи, делает макияж одной рукой и выбирает любимые платья.

Тик-ток ее примечателен никнеймом. «your.little.devil» в переводе с английского означает «твой маленький дьявол». И эта самоирония с Косторной прекрасно соотносится.