Прыжки будет анализировать компьютер, компоненты сократят. Как изменится судейство в фигурке?

Вы что, хотите как в футболе с ВАР?..

Вы что, хотите как в футболе с ВАР?..

Сокращение количества компонентов

На данный момент — самый громкий пункт возможных нововведений из тех, что были анонсированы в предварительной повестке конгресса. Вместо привычных пяти (связки, техника катания, композиция, интерпретация музыки и перфоманс) оставят три — технику катания, композицию и симбиоз нескольких других критериев — новый компонент «презентация». В пояснительной части предложения говорится, что его вносят для того, чтобы избежать путаницы и убрать дублирующие критерии — и исходя из опроса, проведенного мной среди судей, перемены действительно назрели.

Вместе с сокращением количества компонентов техком Международного союза конькобежцев (ISU) предлагает существенно увеличить их коэффициент — очевидно, для сохранения баланса с технической оценкой. В теории все это должно серьезно облегчить работу судьям, в функции которых входит одновременное оценивание качества элементов (GOE) и оценивание всех компонентных критериев сразу. На практике же новые критерии пока еще сами проработаны довольно криво, и как их оценивать на практике — большой вопрос.

Единственное, о чем, на мой взгляд, можно говорить однозначно в этом пункте — предложение уменьшить количество компонентных критериев напрямую указывает на то, что идея разделения фигурного катания на технические и артистические программы пока что катастрофически далека от реализации.

Разделение судейских бригад

Это предложение было одним из самых интригующих ровно до того момента, как ISU не решил сокращать компоненты. Сперва идею подкинули Нидерланды, затем что-то похожее совместно выдвинули Канада и Италия — так что теперь в повестке конгресса сразу два предложения разделить судейскую бригаду на две. Обе стороны предлагают примерно одно и то же: на Гран-при по пять судей должны оценивать технику (GOE), еще по пять — компоненты, а на международных чемпионатах (включая Олимпиаду) количество арбитров в каждой бригаде возрастает до семи.

Исходя из того, что мне доводилось слышать, в ходе конгресса Канада и Италия готовы отказаться от своего предложения и выразить поддержку голландцам, если те в свою очередь поддержат их в других инициативах. Что, впрочем, не имеет глобального значения для мировой фигурки, так как их предложения, по сути, дублируют друг друга. Изначально казалось, что шансы на его утверждение конгрессом велики — во всяком случае техком ISU инициативу голландцев воспринял с крайним энтузиазмом.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

А затем появилось сокращение количества компонентов. Учитывая то, что обсуждение этого предложения в повестке конгресса значится выше, велик риск, что его уже примут к тому моменту, как перейдут к разделению бригад. А с учетом того, что разделение лоббировалось в том числе для того, чтобы облегчить судьям задачу по оцениванию компонентов и «отвязать» их от технической оценки…

Кроме того, дополнительным контраргументом к нему станет плачевная ситуация с судьями в ISU. По моей информации, организация почти не привлекает молодых арбитров — а если точнее, у них просто нет на это ресурсов, причем не только денежных. Поэтому, разделив бригады (как следствие — увеличив их на одного-пять арбитров), ISU в какой-то момент столкнется с тем, что у них просто некем заполнить судейскую панель. Когда-нибудь это непременно случится, особенно в пандемийное время с усложненной логистикой.

Введение искусственного интеллекта

Об этом молят все болельщики фигурного катания. И в то же время где-то в глубине души боятся этого. Без субъективизма в судействе сама собой исчезнет важная часть фанатских обсуждений — кто «блатной», кого протащили, кому «моргнули». Вы что, хотите как в футболе с их ВАР?

На самом деле до реализации этих планов еще очень далеко. ISU — далеко не самая прогрессивная международная федерация, и любые инновации для них сродни сдвигу литосферных плит, которые лучше бы вообще никто никогда не трогал. Даже в пандемийное время ISU умудрился не только отказаться от всех планов по модернизации соревновательного процесса, но и, по сути, едва не уничтожить соревновательный институт как таковой. Если бы кто-то вел статистику по отменам турниров, фигурка точно была бы на первом месте. Там за международные соревнования бороться даже не пытались.

В то же время чиновники ISU пусть и с трудом, но все-таки пытаются меняться. Уже два года как на базе федерации функционирует отдельная рабочая группа, в задачи которой входит «разработка инновационных идей и новых форматов». Из конкретных разработок пока, правда, гордое «ничего», но одну занимательную инициативу они все же выдвинули.

По нашей информации, этой весной ISU должен начать разработку судейской системы с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности. Пока что предполагается ее использование для определения степени докрученности прыжка, а также — во вторую очередь — допустимой преротации. Казалось бы, маленький шаг для развитых федераций, но для ISU это уже сродни прыжку в черную дыру.

На данный момент смущает только одно — фокус, пусть и вторичный, на преротации. Формально за нее должны наказывать и сейчас, но как и вообще что доподлинно называть «преротацией» — непонятно. В действующих правилах объяснений нет, поэтому судьи предпочитают закрывать на это глаза. Похоже, с введением новой системы придется ужесточать и сами правила насчет преротаций — и вот это уже станет по-настоящему интересным шагом, который в теории может повлиять не только на баланс сил в мировой фигурке, но и сказаться на эре четверных прыжков у женщин. Быть может, даже отбросить нас на эру назад, если правила окажутся слишком уж жесткими.

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