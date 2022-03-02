Косторная опять ушла от Тутберидзе — на этот раз к Буяновой в ЦСКА. Зачем?

Алена и раньше рассматривала базу ЦСКА как возможный пункт для реанимации карьеры.

Алена и раньше рассматривала базу ЦСКА как возможный пункт для реанимации карьеры.

Может быть, кто-то не в курсе, но в социальной сети «ВКонтакте» даже группа такая существует — «Алена Косторная не перешла в ЦСКА». Уже несколько лет они писали одно-единственное сообщение, текст которого, полагаю, вы себе хорошо представляете. Внимательные фанаты все посчитали — админы постили это ровно 971 день.

Ваш путь завершен, парни. Спасибо за труд.

Честно, если сейчас выключить вообще все, что отвечает за иронию или сарказм, или за еще что-нибудь умное — очень тяжело сопоставить очередной переход Косторной куда-либо с адекватным продолжением карьеры. Алена талантлива? Спросите что-нибудь менее очевидное. Алена может быть в топе? Да, и это без вариантов. Резкое снижение компонентов в ее случае процентов на 70 связано с репутацией, и хоть некоторые судьи от такого понятия открещиваются, но знали бы вы, как часто я слышал о чем-то подобном от них же самих. Да вот хотя бы на чемпионате России 2018 года в Саранске. Смотрел я одну из официальных тренировок вместе с ними — аналитика там была та еще.

Алену разлюбили — факт. Но кто в этом виноват?

Начало конца, безусловно, было положено еще летом 2020 года, когда Косторная — действующая чемпионка Европы, мировая рекордсменка и вообще лидер международного сезона — уезжала в машине с тогда еще тренером академии Евгения Плющенко Сергеем Розановым из Новогорска в Горки-10. Переход, которого никто не понял, состоялся как бы планово, но в то же время неожиданно. Вряд ли очень уж горел желанием совместить Алену и Александру Трусову на одном катке Плющенко. Именно после того как Косторная появилась в Горках, Саша сказала ему: «Я вам больше не верю». И с тех пор ни о каком налаженном контакте между ними не шло и речи.

Едва ли от Косторной добровольно отказалась Этери Тутберидзе. Для нее уход Алены вообще стал в некотором смысле ударом — может, не столько с человеческой, сколько с чисто спортивной стороны.

А самое смешное — не уверен, что сама Косторная так уж сильно горела этим переходом. Насколько слышал, еще за месяц-другой до того она искренне считала, что «выиграть Олимпиаду можно только у Тутберидзе». А на меньшее спортсмен масштаба той Алены обычно не соглашается.

Что произошло после этих слов? Не думаю, что прям что-то критичное. Начались летние сборы, а они в «Хрустальном», скажем дипломатично, непростые. Ну и в какой-то момент Алена просто передумала. Передумала работать с Тутберидзе, передумала стабильно входить в сезон.

Передумала выигрывать Олимпиаду…

Тогда, в Горках-10, она потеряла слишком много драгоценного времени. Не факт, что Алена смогла бы восстановить тройной аксель после пандемийного перерыва даже у Тутберидзе (на сборах он отчаянно не шел), но Этери Георгиевна точно не позволила бы ей расслабиться. Фигуристка масштаба Алены может позволить себе кататься без ультра-си и все равно набирать серьезную сумму баллов. Главное — не выпадать из ритма.

Алена поняла это слишком поздно — зимой 2021-го. Шестое место финала Кубка России и непопадание в сборную на чемпионат мира побудили ее к решительным действиям, и она… Вернулась к Тутберидзе. За потерянной стабильностью, за идеальным тройным акселем, ушедшим, похоже, безвозвратно. Уже не за победой на Олимпиаде, но хотя бы за шансом за нее побороться.

Наверное, можно сказать, что у них не получилось. Алена честно старалась снова вклиниться в куда более темповый режим тренировок «Хрустального», но в итоге так и не смогла это сделать. Длительное время пребывая в расслабленной обстановке Горок (здесь важно подчеркнуть, что Плющенко и его нынешняя тренерская команда с Аленой действительно работали по минимуму, хоть это и звучит сейчас как оправдание), она просто не смогла себя собрать и должным образом замотивировать. Отсюда — долгий набор формы. Отсюда — небольшие конфронтации с тренерами.

Уход от Тутберидзе в этих вводных — шаг, в общем-то, логичный. Кстати, это любопытно, но с Еленой Германовной Буяновой она могла начать работать значительно раньше — как раз перед возвращением к Этери Георгиевне. Тогда в течение некоторого времени Алена рассматривала базу ЦСКА как возможный пункт для реанимации карьеры, а Елена Германовна все ждала, что Косторная сама к ней попросится. Говорят, тренер готова была взять ее к себе — одну из немногих, к слову. Розанова, который работал с Аленой у Плющенко, — нет, а ее саму — да.

По какой-то причине Косторная к Буяновой тогда так и не обратилась. Зато сделала это сейчас, и их сотрудничество все-таки начнется. Странное сотрудничество, если спросите мое мнение. Говоря об Алене, мы всегда должны держать в уме ее сложный характер. Наверное, не совсем спортивный, что ли. Она стала бы потрясной рок-звездой, но рутинная, ежедневная работа ей, похоже, дается с большим трудом. Блистать — это про нее. Карабкаться с низов по головам — вот тут уже не факт.

Проблема в том, что Елена Германовна — тоже человек непростой. От людей, работавших с ней, слышал, что свойственные той же Косторной перепады настроения в каком-то смысле характерны и для ее нынешнего тренера. Да, у нее определенно более индивидуальный подход, чем у Этери Георгиевны, — хотя бы даже в силу значительно меньшего количества учеников. С другой стороны, два человека с похожими чертами характера в одном деле…

Не уверен, что Буянова будет долго терпеть Алену, если та вдруг неожиданно не начнет работать на 200% из 100. Возможно, терпеть будет даже меньше, чем Тутберидзе. Технически Елена Германовна ничего не потеряет, если Косторная не сможет реанимировать у нее карьеру — более того, подобные кейсы в ее тренерской карьере уже случались не раз. Поэтому если вдруг она в какой-то момент потеряет уверенность в своей новой ученице, Алене опять придется искать тренера. И на этот раз сделать это ей будет гораздо сложнее.

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