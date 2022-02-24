Тутберидзе тоже бывает эмоциональной. Что скрывает под маской успешный тренер

Подборка фотографий, которые дополнят ваши представления об Этери.

Подборка фотографий, которые дополнят ваши представления об Этери.

Сегодня Этери Тутберидзе исполняется 48 лет. Олимпиада в Пекине стала для нее уже третьей в тренерской карьере.

Каждые новые Игры ее авторитет и ответственность растут — начиная с всего одной ученицы Юлии Липницкой в Сочи-2014, пройдя через жестокую дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Пхенчхане-2018, в Пекине-2022 Тутберидзе переживала за успех беспрецедентно большого числа учеников. Все три одиночницы — ее: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов — с прошлого сезона тоже ее. Опытные спортсмены пришли к новому тренеру за уверенностью, поддержкой и чистотой прыжков.

Наконец, отдельная часть души Этери Тутберидзе на этой Олимпиаде была отдана танцам на льду, где вроде бы нет ее учеников, зато есть дочь. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступали на первых в жизни Играх, и за них обычно хладнокровная Этери Георгиевна переживала сильнее всего.

В день рождения тренера «Матч ТВ» приготовил подборку эмоциональных фотографий Тутберидзе в работе.

Один из самых тяжелых моментов ее тренерской карьеры — Пхенчхан-2018. Здесь Этери Георгиевна почти по-матерински утешает Евгению Медведеву, только что оставившую всю себя на олимпийском льду. Редко кому удавалось увидеть Тутберидзе такой.

Первые Игры, домашний Сочи и нескрываемое чувство гордости за Юлию Липницкую. Она стала первой фигуристкой, которая привела Тутберидзе на международный топ-уровень.

Здесь Этери Георгиевна счастлива за Элизабет Турсынбаеву. Она тренировала Лизу в детстве, потом на несколько лет их пути разошлись — Турсынбаева каталась в Канаде у Брайана Орсера. Наконец, в сезоне-2018/19 вернулась к Тутберидзе и установила сразу несколько исторических достижений — первое серебро на чемпионате мира для казахстанских фигуристок и первый четверной прыжок, исполненной одиночницей на взрослых соревнованиях.

Примеряет золотую медаль чемпионата мира, завоеванную Алиной Загитовой. Долгожданная и красивая победа!

Этери Тутберидзе радуется успешному выступлению Евгении Медведевой на Гран-при в Москве. Если честно, сейчас немного не хватает ее такой — открытой и непосредственной.

Должно быть, тренер, ученицы которого очередной раз заняли весь пьедестал чемпионата России, чувствует если не радость, то по крайней мере удовлетворение. С ощущением хорошо выполненной работы, поправляя волосы, Этери Тутберидзе идет вдоль борта в кисс-энд-край дворца «Юбилейный» по окончании произвольной программы женщин на чемпионате России.

Улыбка Саши Трусовой такая заразительная, что противостоять и не начать улыбаться в ответ не может даже стойкая Этери Тутберидзе.

С начала пандемии стало все сложнее считывать эмоции тренеров — маска скрывает выражение лица. И только крепко сжатые в замок руки выдают здесь сильное напряжение. Возможно, это был самый тяжелый для Тутберидзе прокат кого-то из её учеников — она вместе с Даниилом Глейхенгаузом провожала Камилу Валиеву на произвольную программу в Пекине.

Тренеры порой так увлекаются процессом, что полностью повторяют программу ученика за бортом. Как, например, на этом фото Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой.

До слез тренера докаталась на прошлом чемпионате России Анна Щербакова. Она выходила на лед с недолеченной пневмонией, но сделала в пять раз больше, чем могла. Как итог — не только слезы, но и улыбка растроганной Этери Тутберидзе.

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