Нападение с дубинкой, судейский сговор и два золота. На зимних Олимпиадах в фигурном катании случалась жесть и до Валиевой

Самые громкие инциденты в современной истории.

Самые громкие инциденты в современной истории.

За почти сто лет в истории зимних Олимпийских игр случилось множество громких скандалов и драм: неоднозначное судейство, организационные проблемы, допинговые разбирательства.

Игры в Пекине не стали исключением. Скандал с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, вскрывшийся после красивой победы сборной России в командном турнире, не только испортил Олимпиаду самой фигуристке, но и заставил весь мир две недели испытывать бурю смешанных эмоций. Кто-то злорадствовал и «прыгал на костях», кто-то сопереживал 15-летней девушке, попавшей под каток общественного давления, кто-то пытался разобраться в произошедшем и дождаться хотя результатов расследования.

Ждать их мы будем еще как минимум несколько месяцев, но уже сейчас ясно одно — несмотря на то, что Камилу допустили до личных соревнований (ее проба двухмесячной давности), вся эта история россиянку серьезно надломила. Фаворитка турнира, многократная мировая рекордсменка сорвала произвольную программу и заняла только четвертое место.

А призеров командного турнира, в том числе и победителей — сборную России, — Международный олимпийский комитет (МОК) не наградил медалями до сих пор, несмотря на апелляции американцев, также заинтересованных в награждении.

На волне Пекина-2022 вспоминаем другие громкие инциденты из истории зимних Олимпиад.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

1994: покушение американки на соперницу

За месяц до открытия XVII зимних Олимпийских игр мужчина с металлической дубинкой совершил нападение на одну из главных претенденток на золото, американскую фигуристку Нэнси Керриган. Спортсменка принимала участие в национальном чемпионате в Детройте, где выбирали кандидатов на Олимпиаду. После тренировки перед началом соревнования бывший муж главной соперницы Тони Хардинг — Джефф Гиллоули — подстроил покушение на Нэнси. Он склонил сообщников подкараулить Керриган на выходе с катка и сломать правую ногу. Однако удар был нанесен немного выше колена, что обернулось незначительным повреждением.

В итоге фигуристка просто пропустила первенство США, а видео со слезами Нэнси и оказанием первой помощи разошлись по всем телеканалам мира.

Обе спортсменки — и Тоня Хардинг, и Нэнси Керриган — отправились на Олимпийские игры. После короткой программы уверенная в своих силах, пусть и продолжающая восстановление Керриган стала первой, а в произвольной судьи все-таки выбрали лидером 16-летнюю украинку Оксану Баюл, чем вызвали сильное раздражение у американской фигуристки. С Тоней Хардинг как будто расквиталась судьба: шнурок ее коньков порвался перед выходом на лед, и она заняла лишь восьмое место.

На этом неприятности не закончились — Оксана долго не появлялась на церемонии награждения, так как приводила себя в порядок. Нэнси не смогла удержаться и пробурчала: «Ой, да ладно! Все равно она опять разревется, когда выйдет на лед». Фраза попала в трансляцию телеканала CBS, и после местная пресса решила разрушить обворожительный образ скромной страдалицы и припомнила все конфузные случаи со вспыльчивостью Кэрриган и погоней за деньгами спонсоров.

Олимпиада в Норвегии стала последней для обеих американских спортсменок. Тоня предстала перед судом, где признала вину в содеянном сговоре с нападавшими. Она получила три года условно, 500 часов общественных работ, штраф в 160 тысяч долларов и пожизненное исключение из фигурного катания в любом амплуа, включая лишение отдельных титулов (например, звания чемпионки США 1994 года). Других участников преступления взяли под стражу на 18 месяцев.

1998: угроза убрать из программы танцы на льду

На Олимпиаде в Нагано канадский дуэт Ше-Линн Бурн / Виктор Краатц был фаворитом в борьбе за первое место, однако золотая и серебряная медали отправились двум российским парам: Оксана Грищук / Евгений Платов и Анжелика Крылова / Олег Овсянников. Бронза досталась представителям Франции Гвендалю Пейзера и Марине Анисиной.

Кто бы мог подумать, что именно танцы на льду станут предметом закулисных игр после завершения дисциплины: один из членов судейской бригады Жан Сенфт исподтишка записала на диктофон диалог с судьей Юрием Балковым о распределении призовых и лидирующих мест перед стартом соревнований. Украинец говорил, что будет благосклонен к канадцам, если Жан отдаст свой голос за украинский танцевальный дуэт. Но канадцам так и не досталась заветная бронза, хотя их выступление говорило об обратном. По итогу результаты не стали пересматривать, Балков был дисквалифицирован на год, а Сенфт — на шесть месяцев.

После такого резонансного случая член МОК Дик Паунд даже предлагал убрать танцы на льду из программы Олимпиады, если не будет произведена реформа судейской системы. Правда этого так и не случилось, и танцы на льду по-прежнему существуют в олимпийской семье и радуют поклонников.

2002: вручение второго золота и отстранение судьи

Еще до выбора места проведения Игр 2002 года члены МОК были обвинены в получении взятки от властей Солт-Лейк-Сити. По итогу расследования 10 человек уволили, столько же наказали. Чуть позже все обвинения сняли, но осадок остался.

На самих Играх случился, наверное, один из самых громких скандалов в истории спорта. К несчастью, в центре него оказались наши спортсмены — представители парного фигурного катания Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

После короткой программы в Солт-Лейк-Сити промежуточное лидерство захватили Бережная и Сихарулидзе, за золото боролись также канадцы — Джейми Сале и Давид Пеллетье, упавшие в конце программы. После начнутся разбирательства по поводу этой ошибки: упали ли они еще во время проката или же по завершению выступления.

В произвольной ситуация поменялась. Сихарулидзе и Бережная представили программу «Медитация» под музыку Жюля Массне почти великолепно. Но только почти. К сожалению, Антон допустил помарку на выезде из двойного акселя. Тем самым у канадцев появился шанс. Сале и Пеллетье вышли с романтичным номером Love story, который ранее подарил им звание чемпионов мира. Откатали они идеально, даже с тройным выбросом. Не было и мысли, что пара не получит золота. Джейми и Давид сами все понимали и уже праздновали на льду победу, но… Жюри поставили их на вторую позицию, отдавая преимущество россиянам. Все зависело от одного голоса.

В итоге пять из девяти судей проголосовали за нашу пару (Россия, Китай, Польша, Украина и Франция), а против — четыре (Канада, Америка, Германия и Япония).

Спустя несколько дней все узнали имя той, кто решила судьбу нашего дуэта. Ею оказалась французская судья Мари-Рейн Ле Гунь. Международный союз конькобежцев заставил ее признаться, что она была вынуждена поддержать россиян, поскольку президент федерации Франции Дидье Галагье был в сговоре с российским арбитром. Тот в обмен на поддержку французов обещал вытянуть на золотую медаль Марину Анисину и Гвендаля Пейзера в танцах на льду.

Расследование зашло в тупик, официальных заявлений так и не поступило, а в письменных показаниях Ле Гунь отреклась от сказанного, заявляя, что российские фигуристы заслуженно оказались на первом месте. Давление на Международный союз конькобежцев становилось все сильнее, особенно со стороны американской делегации и западной прессы. Именно они и потребовали пересмотреть результаты соревнований. В конце концов, было принято решение не учитывать баллы французского арбитра, и исходя из этого оценки двух пар стали равными.

Вечером организовали повторную церемонию награждения, где обе пары — канадцы и россияне — получили золотые медали. А китайцы Сюэ Шень и Хунбо Чжао, выигравшие бронзу, не появились на повторной церемонии, назвав все случившееся «представлением». Мари-Рейн Ле Гунь же была отстранена от работы на три года.

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