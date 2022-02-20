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Щербакова — «ангел», Трусова — «Алладин». Лучшие кадры показательных выступлений фигуристов на Олимпиаде

13:52
Щербакова — «ангел», Трусова — «Алладин». Лучшие кадры показательных выступлений фигуристов на Олимпиаде
Фото: © VCG / Contributor / Visual China Group / Gettyimages.ru, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Луна Хендрикс приняла эстафету у Лизы Туктамышевой.

Организаторы дали возможность выступить в гала американцу Винсенту Чжоу, для которого Олимпиада прошла весьма невзрачно. Сперва он провалил произвольную программу в командном турнире, а затем не смог реабилитироваться в личном турнире — помешал положительный тест на ковид, сданный накануне соревнований. Тем не менее Винсент все же получил шанс еще раз выйти на олимпийский лед — открывать показательные выступления доверили именно ему.

Винсент Чжоу / Фото: © David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Почетный «Джинн» мирового фигурного катания грузин Морис Квителашвили катает свой показательный уже второй сезон, но публике он, похоже, не надоедает. Вполне вероятно, что дело не только в энергетике и харизме самого Мориса, но еще и в ротации «Алладинов», которые ему ассистируют. Изначально лампу, из которой вроде как должен «появляться» Джинн, выносила Камила Валиева, выигравшая в Пекине командное золото, но организаторы нашу фигуристку на гала не позвали.

На чемпионате мира в Стокгольме эту роль доверили Анне Щербаковой. В Пекине же на лед вместе с Морисом вышла Саша Трусова.

Александра Трусова и Морис Квителашвили / Фото: © David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Шома Уно — любимец всех японских женщин. Возможно, даже больший, чем Юдзуру Ханю. Под что еще может катать человек с таким статусом? Конечно же под попурри из песен главного сердцееда мировой поп-музыки Майкла Джексона! Шома сегодня зажег от души.

Шома Уно / Фото: © REUTERS / Evgenia Novozhenina

До выхода на свой номер у Саши Трусовой было примерно минут 10, чтобы дать два интервью зарубежным журналистам и сменить костюм. Но она, как настоящая «Чудо-Женщина», справилась даже с такой сложной задачей. Местная публика аплодировала «Русской ракете» едва ли не громче всех.

Фото: © Zhang Yuwei / XinHua / Global Look Press

Евгения Тарасова и Владимир Морозов ставили показательный под саундрек «Титаника» еще до официального перехода в группу Этери Тутберидзе. Сейчас этот номер служит для них напоминанием о правильном выборе, результатом которого стала долгожданная личная медаль Олимпиады.

Фото: © VCG / Contributor / Visual China Group / Gettyimages.ru

Канадец Киган Мессинг — звезда любой вечеринки. Если бы показательные выступления можно было выиграть, он стал бы чемпионом мира не один, не два и даже не 10 раз. Он даже падает так, что из этого получается настоящее шоу. Ну, а за шикарное сальто назад ему смело можно ставить +5 GOE.

Киган Мессинг / Фото: © Matthew Stockman / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

«Юдзуру Ханю», — объявляет диктор по арене, и народ сходит с ума. Не нужно пояснений и каких-то банальных слов. Просто на льду — гений. Это все, что вам нужно знать.

Фото: © Yohei Osada / AFLO / Global Look Press

Елизавета Туктамышева на Олимпиаду пробиться не сумела, так что за секс в Пекине пришлось отвечать бельгийке Луне Хендрикс в одиночку. Справилась ли она с этой задачей? Вопрос риторический.

Луна Хендрикс / Фото: © Laurie Dieffembacq / Keystone Press Agency / Global Look Press

Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго шли к своему командному золоту и личному серебру Олимпиады. Ребята не слишком запариваются с показательными номерами и часто выступают с постановками, которым уже не один год. Тем удивительнее, что даже старые, хорошо знакомые образы все так же пронимают зрителя. Наверное, это и есть то, что называется выдающимся мастерством.

Фото: © Matthew Stockman / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представляют свой показательный номер под кавер на песню Beggin победителей Евровидения-2021 группы Maneskin.

Фото: © Zhang Yuwei / XinHua / Global Look Press

За олимпийской чемпионкой личного турнира Пекина Анной Щербаковой давно уже закреплен образ девочки-ангела. Воплотить его на льду в показательном номере, возможно, было не самой оригинальной идеей, но качество программы и уровень исполнения все равно заставляют сердце замирать от восторга.

Анна Щербакова / Фото: © David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон представляют свой показательный номер.

Фото: © Zhang Yuwei / XinHua / Global Look Press

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен порадовал публику своей знаменитой программой под «Караван».

Фото: © Yohei Osada / AFLO / Global Look Press

Олимпийские чемпионы в парном катании китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун выступают с показательным номером в заключительной части гала.

Вэньцзин Суй и Хань Цун / Фото: © Annice Lyn / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru