Щербакова — «ангел», Трусова — «Алладин». Лучшие кадры показательных выступлений фигуристов на Олимпиаде

Луна Хендрикс приняла эстафету у Лизы Туктамышевой.

Луна Хендрикс приняла эстафету у Лизы Туктамышевой.

Организаторы дали возможность выступить в гала американцу Винсенту Чжоу, для которого Олимпиада прошла весьма невзрачно. Сперва он провалил произвольную программу в командном турнире, а затем не смог реабилитироваться в личном турнире — помешал положительный тест на ковид, сданный накануне соревнований. Тем не менее Винсент все же получил шанс еще раз выйти на олимпийский лед — открывать показательные выступления доверили именно ему.

Почетный «Джинн» мирового фигурного катания грузин Морис Квителашвили катает свой показательный уже второй сезон, но публике он, похоже, не надоедает. Вполне вероятно, что дело не только в энергетике и харизме самого Мориса, но еще и в ротации «Алладинов», которые ему ассистируют. Изначально лампу, из которой вроде как должен «появляться» Джинн, выносила Камила Валиева, выигравшая в Пекине командное золото, но организаторы нашу фигуристку на гала не позвали.

На чемпионате мира в Стокгольме эту роль доверили Анне Щербаковой. В Пекине же на лед вместе с Морисом вышла Саша Трусова.

Шома Уно — любимец всех японских женщин. Возможно, даже больший, чем Юдзуру Ханю. Под что еще может катать человек с таким статусом? Конечно же под попурри из песен главного сердцееда мировой поп-музыки Майкла Джексона! Шома сегодня зажег от души.

До выхода на свой номер у Саши Трусовой было примерно минут 10, чтобы дать два интервью зарубежным журналистам и сменить костюм. Но она, как настоящая «Чудо-Женщина», справилась даже с такой сложной задачей. Местная публика аплодировала «Русской ракете» едва ли не громче всех.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов ставили показательный под саундрек «Титаника» еще до официального перехода в группу Этери Тутберидзе. Сейчас этот номер служит для них напоминанием о правильном выборе, результатом которого стала долгожданная личная медаль Олимпиады.

Канадец Киган Мессинг — звезда любой вечеринки. Если бы показательные выступления можно было выиграть, он стал бы чемпионом мира не один, не два и даже не 10 раз. Он даже падает так, что из этого получается настоящее шоу. Ну, а за шикарное сальто назад ему смело можно ставить +5 GOE.

«Юдзуру Ханю», — объявляет диктор по арене, и народ сходит с ума. Не нужно пояснений и каких-то банальных слов. Просто на льду — гений. Это все, что вам нужно знать.

Елизавета Туктамышева на Олимпиаду пробиться не сумела, так что за секс в Пекине пришлось отвечать бельгийке Луне Хендрикс в одиночку. Справилась ли она с этой задачей? Вопрос риторический.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго шли к своему командному золоту и личному серебру Олимпиады. Ребята не слишком запариваются с показательными номерами и часто выступают с постановками, которым уже не один год. Тем удивительнее, что даже старые, хорошо знакомые образы все так же пронимают зрителя. Наверное, это и есть то, что называется выдающимся мастерством.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представляют свой показательный номер под кавер на песню Beggin победителей Евровидения-2021 группы Maneskin.

За олимпийской чемпионкой личного турнира Пекина Анной Щербаковой давно уже закреплен образ девочки-ангела. Воплотить его на льду в показательном номере, возможно, было не самой оригинальной идеей, но качество программы и уровень исполнения все равно заставляют сердце замирать от восторга.

Олимпийские чемпионы в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон представляют свой показательный номер.

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании американец Нейтан Чен порадовал публику своей знаменитой программой под «Караван».

Олимпийские чемпионы в парном катании китайцы Суй Вэньцзин/Хань Цун выступают с показательным номером в заключительной части гала.