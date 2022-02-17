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18:35 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м 0+.

Боль и отчаянье, улыбка и радость. Русские фигуристки выдали самый эмоциональный день на Олимпиаде

18:22
Боль и отчаянье, улыбка и радость. Русские фигуристки выдали самый эмоциональный день на Олимпиаде
Фото: © REUTERS / Eloisa Lopez
Главные кадры с произвольной программы одиночниц.
  • Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. За свой прокат произвольной программы она получила 175,75 балла, в сумме — 255,95.
  • Второй стала Александра Трусова (251,73), которая сделала пять четверных прыжков в произвольной программе (четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц).
  • Тройку лучших замкнула японка Каори Сакомото (233,13).
  • Олимпийская чемпионка в командном турнире на Олимпиаде-2022 Камила Валиева показала четвертый результат (224,09), несколько раз упав в произвольной программе.

Камила Валиева не справилась с колоссальным давлением, сорвала несколько прыжков…

Фото: © REUTERS / Eloisa Lopez

…и расплакалась сразу после выступления.

Фото: © REUTERS / Eloisa Lopez

Весь трагизм сегодняшнего дня — в этом взгляде Валиевой.

Лед Камила покидала в совершенно опустошенном состоянии.

Фото: © REUTERS / Fabrizio Bensch

Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории с пятью четверными прыжками и, кажется, была готова к большему, чем серебряная медаль.

Александра Трусова / Фото: © REUTERS / Phil Noble

Однако после выступления Анны Щербаковой стало понятно, что золота не будет.

Фото: © REUTERS / Fabrizio Bensch

В микст-зоне у девочки случилась настоящая истерика.

Фото: © REUTERS / Phil Noble

На пьедестале Александра старалась сдерживать себя, но было видно, как тяжело ей это дается.

Фото: © REUTERS / Eloisa Lopez

Анна Щербакова идеально выполнила произвольную программу, откатавшись очень уверенно, как и два дня назад.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ 

Спокойный взгляд чемпионки. Эмоции — преимущественно по обе стороны от нее.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ 

А вот теперь можно улыбнуться и заслуженно порадоваться!

Анна Щербакова / Фото: © REUTERS / Evgenia Novozhenina

Настоящая королева.

Фото: © REUTERS / Fabrizio Bensch