Боль и отчаянье, улыбка и радость. Русские фигуристки выдали самый эмоциональный день на Олимпиаде

- Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. За свой прокат произвольной программы она получила 175,75 балла, в сумме — 255,95.
- Второй стала Александра Трусова (251,73), которая сделала пять четверных прыжков в произвольной программе (четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц).
- Тройку лучших замкнула японка Каори Сакомото (233,13).
- Олимпийская чемпионка в командном турнире на Олимпиаде-2022 Камила Валиева показала четвертый результат (224,09), несколько раз упав в произвольной программе.
Камила Валиева не справилась с колоссальным давлением, сорвала несколько прыжков…
…и расплакалась сразу после выступления.
Весь трагизм сегодняшнего дня — в этом взгляде Валиевой.
Лед Камила покидала в совершенно опустошенном состоянии.
Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории с пятью четверными прыжками и, кажется, была готова к большему, чем серебряная медаль.
Однако после выступления Анны Щербаковой стало понятно, что золота не будет.
В микст-зоне у девочки случилась настоящая истерика.
На пьедестале Александра старалась сдерживать себя, но было видно, как тяжело ей это дается.
Анна Щербакова идеально выполнила произвольную программу, откатавшись очень уверенно, как и два дня назад.
Спокойный взгляд чемпионки. Эмоции — преимущественно по обе стороны от нее.
А вот теперь можно улыбнуться и заслуженно порадоваться!
Настоящая королева.