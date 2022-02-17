Боль и отчаянье, улыбка и радость. Русские фигуристки выдали самый эмоциональный день на Олимпиаде

Главные кадры с произвольной программы одиночниц.

Главные кадры с произвольной программы одиночниц.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. За свой прокат произвольной программы она получила 175,75 балла, в сумме — 255,95.

Второй стала Александра Трусова (251,73), которая сделала пять четверных прыжков в произвольной программе (четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц).

Тройку лучших замкнула японка Каори Сакомото (233,13).

Олимпийская чемпионка в командном турнире на Олимпиаде-2022 Камила Валиева показала четвертый результат (224,09), несколько раз упав в произвольной программе.

Камила Валиева не справилась с колоссальным давлением, сорвала несколько прыжков…

…и расплакалась сразу после выступления.

Весь трагизм сегодняшнего дня — в этом взгляде Валиевой.

Лед Камила покидала в совершенно опустошенном состоянии.

Александра Трусова стала первой фигуристкой в истории с пятью четверными прыжками и, кажется, была готова к большему, чем серебряная медаль.

Однако после выступления Анны Щербаковой стало понятно, что золота не будет.

В микст-зоне у девочки случилась настоящая истерика.

На пьедестале Александра старалась сдерживать себя, но было видно, как тяжело ей это дается.

Анна Щербакова идеально выполнила произвольную программу, откатавшись очень уверенно, как и два дня назад.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Спокойный взгляд чемпионки. Эмоции — преимущественно по обе стороны от нее.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

А вот теперь можно улыбнуться и заслуженно порадоваться!

Настоящая королева.