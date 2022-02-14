Весь мир сейчас говорит о Валиевой. Но Трусова и Щербакова заслуживают отдельных слов восхищения

Впереди короткая программа. У трех наших красавиц обязательно все получится.

Впереди короткая программа. У трех наших красавиц обязательно все получится.

Последние дни в Пекине у всей российской делегации, включая журналистов, были не очень хорошие симптомы, никак не связанные с коронавирусом, — тахикардия, бессонница, плохой аппетит. Почти неделю мы ждали награждения нашей сборной золотом за командный турнир — безуспешно.

Неделю пробивались с боем на тренировки одиночниц и ловили каждую улыбку и каждую слезинку наших девушек. По исполненным прыжкам пытались составить карту звездного неба женского одиночного в Пекине. Почти неделю просуществовали в ожидании вердикта по Камиле Валиевой и ее участию в личных соревнованиях.

И вот только сегодня дождались — спортивный арбитраж оставил в силе решение дисциплинарного комитета РУСАДА. Валиева, несмотря на начатое расследование в отношении ее сомнительной допинг-пробы от 25 декабря, допущена до участия в личном турнире Олимпиады.

Никто, кажется, на этих Играх еще не сталкивался с таким давлением, как наши фигуристки. Все в первую очередь сочувствуют Камиле — явно не такой, в ужасе и неопределенности, она представляла себе свою первую Олимпиаду. То тренироваться можно, то нельзя, то обвинения есть, то они ни на что не влияют. Вероятность отстранения приближалась к ста процентам, и, конечно, Камила не могла об этом не думать. Но продолжала просыпаться утром и ходить на все тренировки. И проводила их настолько успешно, насколько в принципе возможно в данной ситуации.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Пока весь мир говорит о Камиле, отдельных слов (не сочувствия, а восхищения!) заслуживают Александра Трусова и Анна Щербакова. Они в Пекине, как и весь этот сезон, живут в тени ставящей рекорд за рекордом Валиевой, хотя в любой стране каждая из них была бы героиней номер один. Они и есть героини, не будем об этом забывать.

У Ани вдобавок ко всем трудностям сломались коньки, поэтому приходится в экстренном порядке раскатывать запасную пару — и это чудо, что она вообще взяла их с собой. Раздобыть новые подходящей модели в пекинском пузыре было бы еще более нереально, чем прыгнуть пятерной аксель. Поэтому и четверные прыжки, которые в начале своего пребывания здесь Щербакова штамповала один за другим, пропали. На ходулях было бы проще прыгать, чем в жестких новых ботинках.

Саша Трусова продолжает свой неравный бой с тройным акселем. Она неизменно пробует его на каждой тренировке. Часть попыток выглядят суперуверенно, но в целом прыжок остается Сашиной персональной ромашкой: отрывает по лепестку «прыгнет» — «не прыгнет» и не знает, какой окажется решающим. При этом нет сомнений, что и на соревнованиях Трусова пойдет на тройной аксель. Очень хочется, чтобы первое официальное чистое исполнение случилось именно на Олимпиаде.

В общем, продолжаем не спать, не есть и болеть изо всех сил. У нас самые лучшие фигуристки в мире — Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Пусть все получится!

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