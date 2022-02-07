Кондратюк попытается закрепить золотой прорыв «командника». Ему будут мешать японцы и американцы

Чего ждать от соревнований мужчин на Олимпиаде.

Чего ждать от соревнований мужчин на Олимпиаде.

С мужского одиночного начинается личная часть фигурного катания на Олимпиаде. После эйфории золотого для сборной России «командника» так хочется верить, что наши парни будут претендовать на медали и здесь, но как все обстоит в реальности? Давайте разбираться.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Кто будет представлять Россию

У нас максимальное представительство на этих Играх — три фигуриста. Такого не было двадцать лет: последний раз — на Олимпиаде-2002. Тогда золото выиграл Алексей Ягудин, а вторым стал Евгений Плющенко.

На этот раз наши шансы попасть на пьедестал значительно ниже, чем было в Солт-Лейк-Сити. Но борьба за бронзу не исключена, к тому же не всегда спортивное счастье измеряется только звоном медалей. Чистые эмоциональные выступления, которые захочется пересматривать спустя 20 лет, тоже сгодятся.

Итак, кто у нас в команде одиночников? Марк Кондратюк — 18-летний воспитанник школы ЦСКА, ученик Светланы Соколовской. На данный момент Марк — самый титулованный одиночник сборной. На его счету свежее командное золото Пекина-2022, недавнее золото чемпионата Европы и чемпионата России. Трудно представить, что еще несколько лет назад Кондратюк мог завершить карьеру — в период взросления его беспокоила болезнь Осгуда-Шляттера. Это такое состояние, при котором боль в коленях не дает терпеть даже минимальную нагрузку. С четверными прыжками и спортом высокого уровня плохо совместимо.

Но Марк залечил все травмы и вернулся на большой лед, за два сезона из никому не известного мальчишки превратившись в Атланта, державшего на плечах все мужское одиночное России в командном олимпийском турнире. Держал и выдержал, принеся команде 17 очков — бронза в короткой и серебро в произвольной программе.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Евгений Семененко — 18-летний петербуржец, ученик Алексея Мишина. Широкой массе болельщиков известен как надежный боец, принявший участие в первом раунде спасения трех квот — в прошлом году на чемпионате мира в компании Михаила Коляды Семененко не испугался ни соперников, ни ответственности и выступил предельно хорошо для себя и интересов сборной.

Неудивительно, что доверие к нему было очень высоким. Даже после поражения на чемпионате России Евгению дали еще один шанс.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Андрей Мозалев — еще один 18-летний дебютант Олимпийских игр в составе сборной России. Воспитанник Кирилла Давыденко, для которого как для тренера эти Игры тоже будут первыми.

Мозалев хотя и новичок, но все же новичок с именем. На последнем допандемийном чемпионате мира среди юниоров Андрей стал победителем. Еще в прошлом сезоне имел шансы отобраться на чемпионат мира, но чуть-чуть не хватило.

Мозалев — фигурист из разряда «все включено». Он хорошо прыгает, неплохо скользит, а главное — всегда готов бороться до конца. Такие фигуристы нам нужны.

Интересно, что единственным в сборной, чье участие в Олимпиаде не подлежало сомнению, был Марк Кондратюк. Мозалев не попал в основу на чемпионат Европы и поехал туда только по замене вместо Михаила Коляды, но в итоге выбил из основы Евгения Семененко.

Потом уже Семененко заменил того же Михаила Коляду в составе на Игры.

Кто самые серьезные конкуренты

В мужском одиночном катании главные фавориты сосредоточены в сборных Японии и США. У Японии есть двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, серебряный призер Олимпиады Шома Уно и открытие сезона Юма Кагияма — фигурист, который может организовать сюрприз вплоть до попадания на пьедестал. И даже скажем больше — в определенной ситуации Кагияма способен взять олимпийское золото. Пока Ханю будет биться с четверным акселем, а Нейтан Чен — с призраками прошлого (у него в карьере уже была одна несчастливая Олимпиада), свеженький и техничный Кагияма может успеть отпраздновать победу.

Недавно стало известно, что на одного соперника у наших парней стало меньше. К сожалению, американец Винсент Чжоу не примет участия в личном турнире из-за положительного теста на коронавирус.

И это фактор, забывать о котором сейчас просто нельзя. Любые медальные прогнозы могут разбиться о случайный положительный тест.

Кроме Чжоу и уже упомянутого Нейтана Чена сборная США привезла на Игры Джейсона Брауна. У него практически ноль четверных, зато стабильные чистые тройные прыжки и очень качественные непрыжковые элементы.

Еще реальной силой обладают Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Денис Васильев (Латвия).

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Когда будут соревнования

Короткая программа пройдет 8 февраля и начнется в 4:15 по московскому времени. Далее у фигуристов будет день перерыва, а 10 февраля состоится произвольная программа, начало — в 4:30 по московскому времени.

Желаем удачи нашим парням!

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