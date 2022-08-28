Сборная Татарстана выиграла мужской турнир по хоккею на траве на Спартакиаде

Сборная Республики Татарстан стала победителем мужских соревнований по хоккею на траве на Спартакиаде.

В финальном матче представители Татарстана выиграли у Московской области со счетом 2:0.

Ранее команда Ростовской области победила представителей Свердловской области в матче за 3‑е место — 2:2 (по буллитам — 4:2).

Соревнования по хоккею на траве проходили в Казани. Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.