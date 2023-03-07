Призовой фонд Фиджитал Игр 4 составит миллион рублей

9-10 марта в Казани на стадионе «Трудовые резервы» пройдет турнир по дисциплине фиджитал-гонки. В цифровой части соревнований участники покажут умение управлять виртуальным автомобилем LADA Kalina NFR R1 в симуляторе Assetto Corsa, а на физическом этапе их ждет зимний картинг на специально подготовленной трассе с ледовым покрытием. Призовой фонд Игр составит миллион рублей.

Среди участников турнира много известных российских гонщиков. Победитель «Ралли Дакар» 2015 Айрат Мардеев, чемпион «Шелкового пути» Антон Шибалов, многократный чемпион России по ледовым гонкам Михаил Симонов, чемпион Европы по ралли кроссу Айдар Нуриев, победитель гонок в международном чемпионате «Формулы-3» Александр Смоляр и другие топовые пилоты. Также в Казани выступит команда Бориса Гарифуллина — победителя соревнований по фиджитал-гонкам (Assetto Corsa + картинг), которые состоялись прошлой осенью.

— Прошлые соревнования по Фиджитал гонкам выиграл наш близкий друг Борис Гарифуллин, и я, конечно, не раз слышал про новый формат соревнований. Когда поступило предложение, я сразу же согласился и привлек ребят из нашей команды КАМАЗ Мастер. Это направление мне очень нравится. Видно, что идет развитие и вовлечение во все виды спорта. Благодаря фиджитал, охват соревнований становится больше — ими интересуются и фанаты гонок, и сами спортсмены, и ребята, которые увлекаются компьютерными играми. Это идет на популяризацию автоспорта, привлекает больше людей и спонсоров.

В Казани будут очень интересные участники, с ними интересно встретиться. Опыт выступлений на ледовых покрытиях у меня есть. Совсем недавно я участвовал в соревнованиях в Набережных Челнах, но на грузовиках. Специфика другая, но мы стараемся использовать лед в своих тренировках, — сказал Айрат Мардеев.

— За Фиджитал стоит будущее, и к этому надо привыкнуть. Это мой первый опыт в Фиджитал играх, есть небольшое опасение в компьютерной игре, так как не очень дружу с виртуальным миром, но в реальной гонке я буду чувствовать себя на все 100%. Буду оттачивать навыки со своим однокомандникам в компьютерных играх, и, думаю, все будет нормально. Я участвую не ради массовки, а ради результата. Буду выкладываться по полной, хотя это и новинка для меня, — отметил Айдар Нуриев.

Гостями соревнований станут экс-пилоты команд «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин. На Фиджитал Играх 4 также будут популярные стримеры Дмитрий Ликс (Dmitry_Lixxx) и Алексей Пчелкин (Pch3lk1n).

Ознакомиться с расписанием четвертых «Фиджитал Игр» можно на официальном сайте «Игр Будущего».