Саблистка Егорян одержала победу на Спартакиаде сильнейших, одолев в финале Лоханову

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян стала победителем всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В финальном поединке спортсменка, представляющая Московскую область, одержала победу над другой двукратной олимпийской чемпионкой — Софией Лохановой (Поздняковой) из Новосибирской области со счетом 15:11.

Бронзовые награды соревнований завоевали Евгения Подпаскова (Москва) и Алина Мосейко (Санкт‑Петербург).

Соревнования по фехтованию в рамках Спартакиады проходят в Москве с 22 по 27 августа. Будет разыграно 12 комплектов медалей в трех видах оружия.

Читайте также: