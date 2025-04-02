Двалишвили и О’Мэлли проведут реванш на турнире UFC 316

Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли встретятся в главном бою турнира UFC 316, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет 7 июня в Ньюарке (США). Двалишвили будет защищать чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Двалишвили и О’Мэлли уже встречались на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года. Тогда единогласным решением судей победил Двалишвили.

В другом поединке турнира встретятся Джулианна Пенья и Кайла Харрисон. Пенья будет защищать титул в легчайшем весе женского дивизиона.

В прямом эфире все турниры UFC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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