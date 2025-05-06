Чемпион ONE Малыхин о де Риддере: «Он — капитальный красавчик. Но я уже дважды его остановил»

Анатолий Малыхин — действующий двойной чемпион ONE — напомнил, как дважды финишировал де Риддера, который теперь побеждает в UFC.

Анатолий Малыхин — действующий двойной чемпион ONE — напомнил, как дважды финишировал де Риддера, который теперь побеждает в UFC.

После третьей подряд победы Ренье де Риддера в UFC, который на этот раз техническим нокаутом остановил трижды чемпиона NCAA по борьбе Бо Никала, Анатолий Малыхин напомнил бойцовскому миру, что он не просто наблюдает за успехами бывшего соперника, но и дважды выходил против него в титульных боях — и оба раза одерживал досрочные победы.

Первый поединок в декабре 2022 года завершился жёстким нокаутом в первом раунде. Второй, в марте 2024-го на турнире ONE 166: Qatar, закончился в третьем раунде — де Риддер оказался в затяжном граунд-энд-паунде и не смог продолжить бой. На кону стояли пояса в полутяжёлом и среднем весах. Для Малыхина эти победы стали вехой в карьере — он стал первым бойцом в истории ONE, объединившим титулы сразу в трёх весовых категориях.

Сразу после боя де Риддера в UFC Малыхин опубликовал в сторис общее фото с голландцем, подписав его: «Капитальный красавчик». Это был и жест уважения, и напоминание о пройденном пути.

«Это действительно сильный боец, который был двойным чемпионом лучшей лиги мира — ONE Championship. У него было 16 досрочных побед. Я просто хотел отдать должное его заслугам и его карьере», — объяснил Анатолий, почему решил выложить это фото.

Ренье де Риддер и Анатолий Малыхин / Фото: © Соцсети Анатолия Малыхина

Он признаётся: в целом за UFC не следит, но когда дерутся знакомые и те, с кем делил клетку — обязательно смотрит. Так было и в случае с де Риддером. Хотя с момента их боёв прошло время, интерес к карьере оппонента остался.

«Он всегда был уверенным в себе, смелым, у него отличная борьба, хорошая защита от проходов, опасные колени. Он владел двумя поясами в одной из лучших лиг мира. Это сильный боец с уникальным стилем, и таких бойцов невозможно недооценивать. Но для меня он тот же, каким был в наших боях».

Малыхин подчёркивает: в их противостоянии было всё — и соперничество, и уважение.

«До нашего первого боя он был для меня самым серьёзным вызовом, и я готовился к нему как никогда — вложил много эмоций и сил. Безусловно, у меня есть к нему уважение. Он достойный соперник, сильный спортсмен, хороший семьянин. У меня остались только хорошие воспоминания».

Теперь, когда де Риддер побеждает на новой арене, Малыхин не чувствует зависти — только спортивную гордость.

«Я всегда рад, когда бойцы добиваются успеха. Всё, чему нас учат боевые виды спорта — дисциплина, самоотдача, труд — всё это видно в таких людях. Это нелегко, и когда кто-то проходит этот путь — конечно, я испытываю уважение».

Ренье де Риддер и Анатолий Малыхин / Фото: © ONE Championship

Победы де Риддера, по мнению Малыхина, — повод не только радоваться за бывшего соперника, но и задуматься: насколько справедливо считать UFC единственным мерилом силы.

«Ренье — действительно высококлассный спортсмен. У него есть всё: и техника, и физика, и внутренняя смелость. Он не боится идти вперёд, умеет навязывать борьбу, отлично работает в партере и в клинче. Он большой, неудобный и при этом очень цепкий. Я уважаю его, желаю ему удачи в UFC — думаю, он способен там подняться высоко. Но важно помнить: мы с ним уже встречались. И я дважды доказал своё — сначала в полутяжёлом, потом в среднем весе.

Да, UFC — самая раскрученная лига, она первая зашла на рынок, её все знают. Но это не значит, что там собраны все сильнейшие. Настоящие таланты есть везде — и в ONE, и в других промоушенах. Кто разбирается в ММА, тот это прекрасно понимает. UFC — не истина в последней инстанции».

Именно поэтому, говорит Малыхин, его настоящая мечта — увидеть турнир, где сильнейшие бойцы из всех ведущих лиг наконец встретятся друг с другом.

«Представьте, если бы первые три номера из каждой топ-лиги собрались на одном закрытом острове, и билеты туда стоили бы огромных денег — получилось бы событие столетия. И за месяц бойцы выяснили бы, кто сильнейший в мире. Это было бы грандиозно».

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