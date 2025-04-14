Рамазан Сулейманов дебютировал в ONE с девятой личной победой подряд

Второй бой турнира ONE Friday Fights 104 в Бангкоке стал испытанием для 23-летнего российского бойца Рамазана Сулейманова, который уверенно дебютировал в азиатском промоушене.

В поединке по правилам MMA в полулёгком весе (до 70,3 кг по регламенту ONE) Рамазанов встретился с Константином Марарескулом из Молдовы и одержал победу раздельным решением судей, продлив серию до 9-0.

С самого начала Сулейманов продемонстрировал подготовку в партере, навязав свой темп и забрав контроль в первом раунде. Он грамотно использовал корпус, стабилизировал позицию с помощью давления и контроля головой, не давая тому ни шанса. В партере Рамазан чётко работал локтями и коленями. В стойке он постоянно искал возможности для тейкдаунов. Марарескул, несмотря на давление, проявил гибкость и стойкость, показывая способность адаптироваться к ходу боя.

Рамазан Сулейманов и Константин Марарескул / Фото: © One FC

Во втором раунде молдаванин уверенно защищался, но Сулейманов продолжал сохранять инициативу, отказывался от лишнего риска в стойке и снова переводил бой в удобную для себя плоскость. При этом, хотя Марарескул и делал всё правильно с точки зрения защиты, его активности было недостаточно, чтобы с уверенностью гарантировать симпатии судей.

В третьем раунде Сулейманов явно не хотел ввязываться в размены в стойке и вновь искал возможность перевести бой в партер. На второй минуте попытка тейкдауна не удалась, и рефери поднял бойцов в центр ринга. Здесь Марарескул включился — обрушил серию ударов по уставшему Сулейманову, который некоторое время выглядел потрясённым и вымотанным. Молдаванин пытался развить успех и позднее в партере, атакуя ударами по голове и корпусу, но ни один из них не оказался по-настоящему акцентированным, чтобы сломить россиянина. В итоге, Сулейманов грамотно провернул корпус и оказался сверху, вновь навязав свой сценарий в концовке.

По итогам трёх раундов двое судей отдали победу Рамазану Сулейманову, один — в пользу Марарескула. Так молодой российский боец записал первую победу в ONE Championship в свой актив и довел свой общий счет до 9-0, сохранив чистый рекорд.

Результаты ONE Friday Fights 104

Муай-тай, минимальный вес

Чартпаяк Саксатун победил Компета Фэйртекс нокаутом на 0:51 второго раунда

Муай-тай, промежуточный вес (59 кг)

Сатангтонг Чор Хапаяк победил Санпета Сор Салачи раздельным решением судей

Муай-тай, промежуточный вес (59 кг)

Дечо Пор Борирак победил Иссануэа Тор Танджароен Салачи раздельным решением судей

Муай-тай, промежуточный вес (57 кг)

Критпет П. К. Саенчай победил Пэтлампуна Муадаблампанг единогласным решением судей

Муай-тай, промежуточный вес (52 кг)

Пет Суанлуангродйок победил Хунсука Мор Крунгтептонбури техническим нокаутом на 2:24 второго раунда

Муай-тай, атомный вес

Петнинмунгкорн НамкангАйсланд победил Кочасита Тасаэясата нокаутом на 0:34 третьего раунда

Муай-тай, наилегчайший вес

Кхунпонной Сор Соммай победил Сонрака Фэйртекс раздельным решением судей

Муай-тай, минимальный вес

Стелла Хеметсбергер победила Ванессу Романовски нокаутом на 1:44 первого раунда

Муай-тай, полулёгкий вес

Энджел Бауса победил Зохира Ремиди техническим нокаутом на 2:42 первого раунда

Кикбоксинг, промежуточный вес (63 кг)

Хироки Нароо победил Альбера да Силву техническим нокаутом на 1:54 первого раунда

ММА, полулёгкий вес

Рамазан Сулейманов победил Константина Марарескула раздельным решением судей

ММА, наилегчайший вес

Цукаса Мизогучи победил Эзекиэля Исидро нокаутом на 4:59 первого раунда

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