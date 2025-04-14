Рамазан Сулейманов дебютировал в ONE с девятой личной победой подряд

Второй бой турнира ONE Friday Fights 104 в Бангкоке стал испытанием для 23-летнего российского бойца Рамазана Сулейманова, который уверенно дебютировал в азиатском промоушене.
В поединке по правилам MMA в полулёгком весе (до 70,3 кг по регламенту ONE) Рамазанов встретился с Константином Марарескулом из Молдовы и одержал победу раздельным решением судей, продлив серию до 9-0.
С самого начала Сулейманов продемонстрировал подготовку в партере, навязав свой темп и забрав контроль в первом раунде. Он грамотно использовал корпус, стабилизировал позицию с помощью давления и контроля головой, не давая тому ни шанса. В партере Рамазан чётко работал локтями и коленями. В стойке он постоянно искал возможности для тейкдаунов. Марарескул, несмотря на давление, проявил гибкость и стойкость, показывая способность адаптироваться к ходу боя.
Во втором раунде молдаванин уверенно защищался, но Сулейманов продолжал сохранять инициативу, отказывался от лишнего риска в стойке и снова переводил бой в удобную для себя плоскость. При этом, хотя Марарескул и делал всё правильно с точки зрения защиты, его активности было недостаточно, чтобы с уверенностью гарантировать симпатии судей.
В третьем раунде Сулейманов явно не хотел ввязываться в размены в стойке и вновь искал возможность перевести бой в партер. На второй минуте попытка тейкдауна не удалась, и рефери поднял бойцов в центр ринга. Здесь Марарескул включился — обрушил серию ударов по уставшему Сулейманову, который некоторое время выглядел потрясённым и вымотанным. Молдаванин пытался развить успех и позднее в партере, атакуя ударами по голове и корпусу, но ни один из них не оказался по-настоящему акцентированным, чтобы сломить россиянина. В итоге, Сулейманов грамотно провернул корпус и оказался сверху, вновь навязав свой сценарий в концовке.
По итогам трёх раундов двое судей отдали победу Рамазану Сулейманову, один — в пользу Марарескула. Так молодой российский боец записал первую победу в ONE Championship в свой актив и довел свой общий счет до 9-0, сохранив чистый рекорд.
Результаты ONE Friday Fights 104
Муай-тай, минимальный вес
Чартпаяк Саксатун победил Компета Фэйртекс нокаутом на 0:51 второго раунда
Муай-тай, промежуточный вес (59 кг)
Сатангтонг Чор Хапаяк победил Санпета Сор Салачи раздельным решением судей
Муай-тай, промежуточный вес (59 кг)
Дечо Пор Борирак победил Иссануэа Тор Танджароен Салачи раздельным решением судей
Муай-тай, промежуточный вес (57 кг)
Критпет П. К. Саенчай победил Пэтлампуна Муадаблампанг единогласным решением судей
Муай-тай, промежуточный вес (52 кг)
Пет Суанлуангродйок победил Хунсука Мор Крунгтептонбури техническим нокаутом на 2:24 второго раунда
Муай-тай, атомный вес
Петнинмунгкорн НамкангАйсланд победил Кочасита Тасаэясата нокаутом на 0:34 третьего раунда
Муай-тай, наилегчайший вес
Кхунпонной Сор Соммай победил Сонрака Фэйртекс раздельным решением судей
Муай-тай, минимальный вес
Стелла Хеметсбергер победила Ванессу Романовски нокаутом на 1:44 первого раунда
Муай-тай, полулёгкий вес
Энджел Бауса победил Зохира Ремиди техническим нокаутом на 2:42 первого раунда
Кикбоксинг, промежуточный вес (63 кг)
Хироки Нароо победил Альбера да Силву техническим нокаутом на 1:54 первого раунда
ММА, полулёгкий вес
Рамазан Сулейманов победил Константина Марарескула раздельным решением судей
ММА, наилегчайший вес
Цукаса Мизогучи победил Эзекиэля Исидро нокаутом на 4:59 первого раунда
Прямые трансляции турниров UFC и ONE смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.