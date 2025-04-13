«Легенда». Махачев поздравил Волкановски с победой в титульном поединке UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев поздравил австралийца Алекса Волкановски с победой в титульном поединке на турнире UFC 314 в Майами (США).

В субботу Волкановски победил Диего Лопеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полулегком весе.

— Поздравляю, легенда, — написал Махачев в социальной сети.

На счету 36‑летнего Волкановски 27 побед и четыре поражения. В 2023 году Махачев и Волкановски провели два поединка, где победы одержал россиянин.

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