Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 314

Президент США Дональд Трамп прибыл на арену «Касейя‑центр» в Майами, где проходит турнир UFC 314.

Как сообщает New York Post, Трамп приехал на стадион в сопровождении Илона Маска, директора ФБР Каша Пателя, министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди‑младшего, сенатора от Техаса Теда Круза, госсекретаря Марко Рубио и директора Национальной разведки Тулси Габбард. Также с президентом приехала его внучка Кай Трамп.

На арене Трампа сопровождал глава UFC Дэйна Уайт.

На старте основного карда турнира российский полутяж Никита Крылов потерпел поражение от американца Доминика Рейеса. Рейес нокаутировал россиянина ударом в челюсть в первом раунде.

В главном бою турнира бразилец Диего Лопес встретится с австралийцем Алексом Волкановски, оспаривая вакантный титул UFC в полулегкой весовой категории.

В прямом эфире турнир UFC 314 показывают телеканал «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.