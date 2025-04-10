Умар Нурмагомедов принял вызов на бой от Петра Яна

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов согласился провести бой против соотечественница Петра Яна в октябре.

В среду Ян в социальной сети предложил Нурмагомедову провести поединок на одном из ближайших турниров UFC.

— Приятно удивлен вызову. Вперед: Абу‑Даби, октябрь, — написал Нурмагомедов в социальной сети.

32‑летний Ян в последнем поединке в ноябре 2024 года победил бразильца Дейвесона Фигередо на турнире UFC Fight Night 248. 29‑летний Нурмагомедов уступил грузину Мерабу Двалишвили в январе на турнире UFC 311.

За карьеру в ММА Ян одержал 18 побед и потерпел пять поражений. Нурмагомедов выиграл 18 раз, уступив один раз.

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