Сатыбалдиев проиграл дебютный бой в UFC, выступив в тяжелом весе

Боец из Киргизии Уран Сатыбалдиев потерпел поражение от словака Мартина Будая на турнире UFC on ESPN 65 в Лас‑Вегасе (США).

Бой состоялся в рамках тяжелого дивизиона. Бойцы прошли полную дистанцию из трех раундов. Судьи единогласно отдали победу Будаю с одинаковым счетом 29–28.

Для 30‑летнего Сатыбалдиева это был дебют в UFC. Киргизский боец выступает в полутяжелом весе, однако согласился провести бой с тяжеловесом Будаем, после чего намерен вернуться в свою категорию.

В активе Сатыбалдиева теперь восемь побед и одно поражение. У 33‑летнего Будая 15 побед и два поражения.

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