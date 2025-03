Ибрагим Абдулмежидов против Муангтая — главное противостояние на ONE Friday Fights 100

14 марта ONE Championship отмечает юбилейный турнир ONE Friday Fights 100, который пройдет на стадионе Люмпини в Бангкоке. В главном бою вечера российский финишер Ибрагим Абдулмежидов столкнется c Муангтаем П. К. Сэнчай в поединке по муай-тай в весе 62,1 кг.

Абдулмежидов vs Муангтай — главный бой OFF 100

30-летний Абдулмежидов (14-3) уже доказал, что обладает ударной мощью, выиграв два последних поединка в ONE Championship нокаутами — против Дуангсомпонга Джитмуангнона и Ямина П. К. Сэнчай. Его агрессивный стиль и точность ударов делают его одним из самых перспективных бойцов в дивизионе. Теперь он получает главный вызов — встречу с одним из самых опытных тайских бойцов, чье имя давно стало синонимом жестоких поединков на элитном уровне.

Муангтай П. К. Сэнчай (205-46-4) — чемпион стадиона Люмпини, многократный чемпион мира по муай-тай и один из самых опытных бойцов в ONE Super Series. Он вырос в скромных условиях в Таиланде, начав тренировки в семь лет и переехав в Бангкок уже в десять, чтобы посвятить себя боевому искусству. За свою карьеру он собрал почти 200 побед, прошел несколько весовых категорий и закрепился в элите.

Муангтай не просто ветеран — он боец, прошедший битвы с лучшими бойцами ONE. В его послужном списке — победы над Йодлекпетом, Владимиром Кузьминым, Кента Ямадой и Паникосом Юсуфом. Его стиль — напористый, с убийственными локтями, которыми он нокаутировал таких соперников, как Кулабдам и Конгсук Фэйртекс. Однако в последнее время он сталкивался с серьезными вызовами, уступив таким соперникам, как Нико Каррильо, Набил Анане и Лиам Харрисон.

Этот бой — столкновение поколений, где молодой российский нокаутер попытается пробить себе путь в элиту, а тайский мастер ударов локтями готов показать, почему его имя все еще вызывает трепет в мире муай-тай.

Синсамут против Ники Хольцкена — столкновение ударных титанов

Дополняет юбилейный турнир грандиозный кикбоксерский бой в весе 79,4 кг между Синсамутом Клианми и Ники Хольцкеном. Этот поединок станет столкновением чистой нокаутирующей мощи, где оба бойца стремятся доказать, кто является лучшим ударником.

Всего в кард войдет 12 боев по муай-тай, кикбоксингу и ММА. Прямая трансляция начнется 14 марта на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru в 15:30 (мск)

One FC

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.