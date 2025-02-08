Победы, поражения и яркие моменты ONE Fight Night 28

8 февраля вечер боев на ONE Fight Night 28 в Бангкоке не задался для представителей России. В стартовом поединке турнира Шамиль Адухов потерпел поражение нокаутом всего за 70 секунд в поединке по правилам муай-тай в 127,5 фунтах (примерно 57,8 кг). Его соперник, 21-летний Алиф Сор Дечапан, сумел перехватить удар россиянина и отправил его в тяжелый нокдаун, а затем добил ударом правой рукой, вынудив рефери остановить бой. Это стало третьей подряд победой для тайско-малайзийского проспекта, который теперь претендует на титульный бой.

Еще один неудачный эпизод для российской команды произошел еще до начала шоу: Ибрагим Дауев не смог уложиться в лимит веса, и его соперник, Джереми Пакатиу, отказался драться в промежуточном весе. В результате бой был отменен.

Алиф Сор Дечапан (слева) и Шамиль Адухов / Фото: © ONE Championship

Главный бой: Победа Прачанчая и бонус в $100 тысяч

Прачанчай П. К. Сэнчай подтвердил свой статус элитного бойца, остановив Эллиса «Эль Хефе» Бадра Барбозу в главном бою ONE Fight Night 28. Он защитил титул чемпиона ONE в минимальном весе по муай-тай, одержав победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

С первых секунд Прачанчай контролировал ритм боя, выжидая момент для контратак. Барбоза пытался навязать обмен ударами, но уже во втором раунде чемпион начал разбирать его сериями локтей и точными ударами.

К третьему раунду англичанин выглядел истощенным после девяти минут в ринге с бойцом, имеющим почти 400 поединков за плечами. В четвертом Прачанчай поставил точку: жесткий удар локтем в глаз привел к остановке боя врачом.

Эта победа стала 344-й в его карьере, и теперь он остается чемпионом ONE как в муай-тай, так и в кикбоксинге в минимальном весе. Победа принесла ему $100 000 бонуса за выступление от главы ONE Чатри Ситйодтонга.

Прачанчай Сэнчай / Фото: © ONE Championship

Сенсация вечера: Конгторани победил легенду

Четвертый номер рейтинга в наилегчайшем весе по муай-тай Конгторани Сор Соммай одержал раздельную победу над бывшим чемпионом ONE в легчайшем весе Нонг-О Хамой, испортив его дебют в новой категории.

Конгторани активно начал бой, используя удары ногами и локтями, но во втором раунде Нонг-О потряс его точным правым хуком. Однако в заключительном раунде Конгторани вернул контроль, вновь задействовал удары ногами и уверенно довел поединок до судейского решения.

Два из трех судей отдали победу Конгторани, улучшив его рекорд до 72-16. Это крупнейший успех в его карьере.

Конгторани Сор Соммай (слева) и Нонг-О Хам / Фото: © ONE Championship

Обладатели бонусов за выступление на ONE Fight Night 28:

Чжан Липэн — $ 50 000

Прачанчай П. К. Саенчай — $ 100 000

Следующий крупный турнир ONE состоится 20 февраля в Катаре на арене Лусайл, где выступят сразу несколько бойцов, известный российской публике — Кирилл Грищенко, Шамиль Гасанов, Абдулло Ходжиев и Шамиль Эрдоган.

Трансляции турниров ONE смотрите на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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