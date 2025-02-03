Результаты ONE Friday Fights 95 — Набати сохранил чистый рекорд, Сайк и Василихин потерпели поражения

На турнире ONE Friday Fights 95, который состоялся в Бангкоке, 22 бойца по правилам муай-тай и ММА сразились перед заполненными трибунами. В этом карде выступили трое представителей России, и лишь один из них сумел одержать победу.

Кямран Набати продолжил свою безупречную серию, добыв яркую победу нокаутом в первом раунде против Феррари Фэйртекса. Российский панчер отправил соперника в нокаут мощным левым хуком и улучшил свой рекорд до 23-0.

А вот Данила Василихин и Эдуард Сайк не смогли одержать победу в своих поединках. Василихин был остановлен во втором раунде после серии жестких ударов коленями от Падейсака NF Луксуана, а Сайк уступил Мустафе Аль-Текрити единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Левый хук Набати сокрушил Феррари в первом раунде

Кямран Набати сохранил свой безупречный рекорд, одержав победу в первом раунде над Феррари Фэйртексом в их поединке по муай-тай в легчайшем весе.

Четвёртый номер рейтинга с первых секунд бросился в атаку, жестко пробивая лоу-кики по передней ноге тайца, выискивая момент для своих мощных ударов.

К сожалению для Феррари, он не обратил внимания на план Набати — и вскоре поплатился за это. Когда он пошел вперед с ударом ногой в корпус, российский панчер поймал его ногу, вложил правый в корпус и отправил его на настил левым хуком, оформляя нокаут на отметке 1:56 первого раунда.

Кямран Набати / Фото: © ONE Championship

Благодаря этой победе Набати улучшил свой рекорд до 23-0 в карьере и 5-0 в ONE Championship.

Кроме того, Набати получил бонус в 350 000 батов (примерно 10 000 долларов США). Он поблагодарил CEO организации Чатри, своих фанатов в России и Азербайджане и после этой уверенной победы потребовал титульный бой.

Падейсак разбил Василихина коленями, одерживая третью победу подряд

Падейсак NF Луксуан одержал доминирующую победу техническим нокаутом над Данилой Василихиным в поединке по муай-тай в промежуточном весе до 55,3 кг.

Тайский ударник контролировал ранние размены ударами ног, вынуждая Василихина пятиться назад. Однако россиянин ответил двумя мощными оверхендами, которые на мгновение замедлили темп Падейсака.

Данила Василихин (справа) и Падейсак Лукусан / Фото: © ONE Championship

Во втором раунде Василихин продолжил наступление, стремясь сократить дистанцию, но это сыграло с ним злую шутку. Падейсак разгадал его тактику и поймал в клинче, где нанес семь подряд ударов коленями.

Поскольку Василихин уже не мог защищаться разумно, рефери вмешался и остановил бой на отметке 2:10 второго раунда, принеся Падейсаку третью подряд победу в ONE Championship и улучшив его рекорд до 44-10.

Аль-Текрити прервал победную серию Сайка в доминирующем стиле

Мустафа Аль-Текрити нанес Эдуарду Сайку первое поражение в карьере, продемонстрировав безупречное выступление в их поединке по муай-тай в лёгком весе.

Иракский ударник наносил разрушительные удары ногами, а затем отправил соперника в нокдаун точным ударом в корпус уже в первом раунде.

Эдуард Сайк (слева) и Мустафа Аль-Текрити / Фото: © ONE Championship

Сайк поднялся на счет рефери и изменил тактику во втором отрезке боя. Он пошел вперед с высоким ударом ногой, но Аль-Текрити увидел в этом возможность, чтобы снова пробить в корпус и продолжить диктовать ход поединка.

Чувствуя приближение финиша, Аль-Текрити усилил давление в финальном раунде, нанося точные удары в голову и корпус. Однако Сайк проявил стойкость и довел бой до решения судей.

В итоге все три судьи отдали победу Аль-Текрити единогласным решением, что улучшило его рекорд до 24-9 и прервало 10-боевую беспроигрышную серию Сайка.

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