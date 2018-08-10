Опасная практика в детском спорте. Что не так с гормонами щитовидной железы?

Разбираемся в проблеме, о которой предпочитают молчать.

Неделю назад голландское СМИ de Volkskrant рассказало о широкой практике использования элитными конькобежцами страны гормонов щитовидной железы.

По словам представителя Федерации конькобежного спорта Нидерландов (KNSB), сигналы о применении гормонов были получены во время последнего, олимпийского, сезона. Информация об этом поступила от врачей команды и была подтверждена двумя конькобежцами, которые предпочли сохранить анонимность, и одним из тренеров голландских олимпийцев.

Использование этих препаратов позволяет получить больше энергии и быстрее сжигать жир, однако опасно для здоровья и может вызвать ряд тяжелых последствий, таких как проблемы с сердцем, нарушения работы нервной системы и главное – убить собственную щитовидную железу.

В употреблении данных гормонов признавались воспитанники Альберто Салазара, тренера Мо Фараха – четырехкратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Практики применения существуют в велоспорте и многих других видах спорта, особенно связанных с выносливостью, контролем веса и диетами.

Что у нас

Наибольшую опасность в России гормоны щитовидки несут нашей гордости – фигурному катанию. Разговоры о применении препаратов фигуристками идут давно, однако по большей части они абстрактны. Нам удалось пообщаться на эту тему с одной из спортсменок, выступающих в одиночном катании, минувшей весной сменившей тренера. Девушка также попросила не раскрывать ее личность.

- Не могу утверждать, что их используют все, но многие. Чаще всего советуют старшие, иногда мамам, а те уже покупают для дочек. Главный аргумент – они не запрещены, а если так, значит, и не вредны. Так всех успокаивают. Как правило, их пьют те, у кого начался пубертат и растет вес. С этой проблемой борются любыми средствами, любой ценой. А цена же смешная – рублей 200 в аптеке без рецепта. Умные девочки читают в интернете, как все применять, а глупые – просто пьют, иногда большими дозами. Думаю, что анорексия в некоторых случаях именно от этих таблеток начинается. Я пила тироксин по одной таблетке в день, утром. Но знаю тех, кто пил по шесть. У меня даже с одной в горле чувствался дискомфорт: железа увеличивалась в размере, глотать пищу было неудобно. Не представляю, что было у тех, кто пил больше.

Тут нужно понять, что происходит с организмом, например, 13-летней девочки - это уже возраст выхода в юниоры. Ребенок много тренируется, по 5-7 часов в день. К ее весу предъявляются жесточайшие требования, проводятся ежедневные взвешивания... Все это – постоянный стресс.

Чтобы не быть голословным в описании последствий, предлагаю обратиться к актуальному исследованию. Работа вышла в 2018 году и называется «Болезни щитовидной железы у спортсменов». Авторы – американские ученые из института Ротмана и Стэнфордского университета Джон Лакш и Филип Коллинз.

Стресс вызывает снижение активности собственной щитовидной железы, появляются брадикардия, апатия, сонливость, у женщин развивается аменорея (задержка цикла), у девочек тормозится его начало. Из-за плохого обмена веществ увеличивается риск переломов костей, делая кости подростка столь же слабыми, как у пожилых людей. Кроме того, плохая работа щитовидки делает мышцы медленнее, снижая количество быстрых волокон, то есть превращает спринтера в стайера.

Если, стремясь решить проблему, вместо снижения нагрузки и стресса спортсмен начинает использовать синтетические гормоны, то ему едва ли становится лучше. Снова выдержка из работы американцев:

Аритмия, мышечная слабость из-за сильной потери массы, бессонница, нервное истощение, увеличение женского цикла до более чем 40 дней, склонность костей к стрессовым переломам из-за слишком быстрого обмена веществ, снижающего их минеральную плотность.

Тут надо заметить, что в своей работе американцы описывают в целом эффекты, актуальные для взрослых спортсменов. В случае с подростками все проявляется еще более непредсказуемо и ярко, зачастую создавая хронические проблемы на всю жизнь.

Допинг-недопинг

В приведенном монологе девушки-фигуристки упомянут важный момент – эти препараты не относятся к запрещенным и, с точки зрения WADA, могут использоваться без каких-либо ограничений. Но это ситуация, скажем так, де юре.

Де факто гормоны щитовидной железы имеют все признаки допинга. Они повышают результат, помогая терять вес, и вредят здоровью, угнетая собственную щитовидную железу, которая практически перестает работать. Наверняка все слышали рассказы о том, что, если долго применять анаболические стероиды, то можно стать импотентом, потому что собственный тестостерон перестает вырабатываться. Так вот, щитовидка в этом плане намного чувствительнее, и чтобы ее угробить, достаточно полугода такой гормональной «терапии».

И тем не менее данные вещества не запрещены, а в России продаются свободно, без рецепта. Все это происходит, хотя о проблеме использования гормонов щитовидной железы в спорте говорят уже давно, и предложения внести их в запрещенный список поступают регулярно.

Наиболее громко тема прозвучала в 2015 году, когда USADA и UKAD совместно обратились в WADA с аргументами, что данный класс веществ имеет все признаки допинга и должен быть включен в запрещенный список. WADA согласилось, что существует проблема, однако ответ был лаконичен:

На данный момент нет достаточного количества научной информации, указывающей на то, что это (гормоны щитовидки) должно быть внесено в Запрещенный список.

За последние три года ситуация, в общем, не изменилась. Количество новостей о стрессовых переломах костей стопы и лодыжки в фигурном катании и гимнастике тоже не уменьшилось.

Что делать

Для начала неплохо бы сделать эти препараты рецептурными, чтобы дети и подростки не могли купить их в любой аптеке за смешную цену. Это отсечет как минимум использование по глупости. Ну, а затем России следовало бы присоединиться к американским и британским коллегам в лоббировании запрета данных веществ на постоянной основе. И, кстати, российские детские виды – идеальный полигон для мониторинга ситуации путем анализа проб в том числе и на синтетические гормоны щитовидки.

Набат, который специалисты бьют по поводу этих препаратов, вовсе не попытка «запретить еще что-нибудь». Гормоны щитовидки - как раз то, что давно должно быть запрещено, в отличие от того же мельдония или какого-нибудь триметазидина.

Фото: Getty Images, Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Матч ТВ