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Шведке можно, а Лысенко нельзя: двойные стандарты антидопинга (видео)

Сергей Лисин
3 августа 15:19
Шведке можно, а Лысенко нельзя: двойные стандарты антидопинга (видео)
Нарушили одинаково – наказание разное.

Данил Лысенко отстранен IAAF за пропуск трех внесоревновательных проверок в течение 12 месяцев. Новость, которая вышла сегодня, угнетает.

Но вот что странно: недавно была опубликована такая же новость о трех проверках, пропущенных шведской легкоатлеткой Мераф Бахта, и там временное отстранение не накладывалось. Более того, о факте нарушения журналисты узнали из своих источников, а не из официального пресс-релиза.

Ситуации, в общем-то, идентичны. Спортсмены пропускают проверки, после каждой из которых им высылается уведомление. После третьего пропуска начинается расследование по факту возможного нарушения антидопинговых правил.

И вот на время этого расследования на Лысенко наложили временное отстранение, а на Мераф Бахту – нет. Хотя оба спортсмена проходят по одной и той же статье антидопингового кодекса WADA. Оба выступают на международном уровне, оба – победители крупных турниров. Разница лишь в том, что Лысенко – нейтральный атлет, а Бахта – шведка эритрейского происхождения.

За шведку борется ее антидопинговое агентство. Вот что говорит Томми Форсгрен, заместитель руководителя агентства:

– При данном типе нарушения отстранение не накладывается до окончания расследования.

Вот что говорит Штефан Олссон, генеральный секретарь легкоатлетической федерации Швеции:

– Мы не собираемся накладывать никаких дополнительных санкций и надеемся, что один пропуск будет отменен при пересмотре дела. Если это произойдет, обвинения с Бахты будут сняты.

Про борьбу за Лысенко пока не слышно. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин:

– Это элементарная безалаберность, здесь нет нарушения с точки зрения применения запрещенных препаратов. Он абсолютно чист и понятен, постоянно тестируется, но его недобросовестность и нерегулярная отработка персональных данных в своей личной почте привели к такому результату.

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова: 

– Прежде всего хочу заметить, что дело находится в рассмотрении, поэтому его детали являются конфиденциальными. Но могу сказать, что мы узнали о нарушении несколько раньше, чем общественность, и, конечно, запросили от спортсмена объяснений по каждому из трех пропусков. Эти объяснения были получены, рассмотрены нами и переданы в IAAF. Нюанс в том, что по нейтральным атлетам дела рассматривает IAAF, а не ВФЛА или РУСАДА. Лишь часть дел передается в РУСАДА, но не все. Таким образом решение о том, накладывать временное отстранение или нет, было за IAAF, и они решили его наложить. Спортсмен может оспорить временное отстранение, но это уже его собственное решение, здесь я ничего комментировать не могу.

Неужели нарушения Лысенко так грубы, что необходимость наложения временного отстранения была неизбежной?

Он написал, что будет в Мексике, а сам тренировался дома, как велогонщик Михаэль Расмуссен (на фото выше)? Или указал в качестве адреса несуществующее место? 

Посмотрите на календарь Лысенко – за восемь месяцев этого года россиянин выступил на 16 стартах в десяти странах, включая США. Представьте, сколько это перелетов, гостиниц, задержек рейсов, пробок на дорогах и прочих форс-мажоров.

Хотя сам спортсмен и не снимает с себя ответственности в заявлении:

– Сам виноват. Да, относился к заполнению системы АДАМС, так скажем, поверхностно. Это моя халатность. Конечно, на этом карьера не заканчивается, буду тренироваться дальше и ждать справедливого решения.

Безусловно, тренироваться дальше и ждать справедливого решения придется. Но это не означает, что не нужно бороться за каждый нюанс, стремясь склонить чашу весов в свою пользу. Потому что практика решений по отношению к российским спортсменам, и в особенности легкоатлетам, увы, нерадостная.

Будет ли Лысенко бороться за право выступить на чемпионате Европы, где уже 9 августа начнется квалификационный раунд у высотников? Пока на это ничто не указывает, к сожалению. И ладно бы только чемпионат Европы. Мы можем потерять Лысенко на два года, а это значит, что на Олимпиаде в Токио он выступить не сможет.

Уже после подготовки этого материала Данил Лысенко дал "Матч ТВ" эксклюзивное видеоинтервью. 

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Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Трефилов

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