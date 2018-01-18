МОК платит мужу Юлии Степановой 1000 долларов за день работы

МОК платит мужу Юлии Степановой 1000 долларов за день работы

16:40

В распоряжении «Матч ТВ» оказались документы, раскрывающие некоторые детали взаимоотношений мужа Юлии Степановой Виталия и МОК, которые перешли на оплачиваемый формат, начиная с осени 2016 года. Напомним, что вместе со своей женой Виталий, ранее работавший в РУСАДА, уехал из нашей страны и передал в распоряжение немецкого журналиста Хайо Зеппельта материалы скрытых видеосъемок, которые затем были использованы в фильмах о допинге в России. Первое время Степановы жили в Германии, а затем перебрались в США.

С 1 октября 2016-го по 31 декабря 2018-го МОК выплачивает Степанову зарплату 5000 долларов при занятости 5 рабочих дней в месяц. То есть по 1000 долларов в день при возможности работать из дома, удаленно. Общая сумма за указанный период составит 135 000 долларов. За эти деньги Степанов должен оказывать консультационные услуги по вопросам запуска под эгидой МОК:

  • независимого органа тестирования;
  • программы осведомителей;
  • программы повторных проверок проб.

Условия контакта строго запрещают Степанову как-либо разглашать факт сотрудничества с МОК, а также использовать олимпийскую символику. При нарушении этих условий МОК вправе разорвать отношения в одностороннем порядке, не дожидаясь окончания контакта.

Виталий направил в МОК свои замечания по программе осведомителей. В частности, он указал, что осведомители должны иметь более надежные гарантии смягчения антидопинговых санкций, в случае если они под них попадают, а также защиты их жизни и здоровья при необходимости.

Для обговаривания условий этого контракта МОК был готов оплатить поездку четы Степановых в Швейцарию, но те не смогли покинуть США из-за «их статуса в этой стране (США), о сроках изменения которого им ничего неизвестно». В итоге встреча произошла в Нью-Йорке. Из переписки становится ясно, что российские загранпаспорта у Степановых все еще на руках и, по сути, являются их единственными документами. Паспорт Юлии действителен до 2023-го, а Виталия - до 2022 года. На момент общения с МОК они проживали в Колорадо-Спрингс.

Кроме этого, Степановых беспокоил тот факт, что американские тренеры избегают общения с ними, из-за чего у Юлии возникают проблемы с тренировками и соревнованиями. В общении с МОК супруги просили предоставить «письмо от МОК, которое упростит для Юлии участие в соревнованиях на территории США».

Текст: Артем Петров

Фото: РИА Новости/Антон Денисов; РИА Новости/Елена Соболь

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