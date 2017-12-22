«Это в голове не укладывается!» Правовая комиссия FIL - о дисквалификации Демченко

Руководитель правовой комиссии Международной федерации санного спорта (FIL) рассказал, что думает о решении МОК.

Сегодня были опубликованы результаты слушаний комиссии МОК под председательством Дениса Освальда по делам двух российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой. Спортсмены дисквалифицированы, начиная с Олимпиады в Сочи, и пожизненно отстранены от аккредитации на Играх в любом качестве. Присутствовавший на слушаниях доктор Кристиан Крее, который возглавляет правовую комиссию FIL, рассказал «Матч ТВ» о том, что думает по поводу вердикта и обвинений.

— Господин Крее, каков ваш взгляд на обвинения, предъявленные российским саночникам?

— Я очень хорошо знаю кодекс ВАДА, и в этом деле нет речи о каких-то положительных пробах на допинг. Спортсменов обвиняют в попытке вмешательства в процесс допинг-контроля и в сговоре, связанном с нарушением антидопинговых правил.

— Согласны с этим?

— Давайте сначала поговорим про определение сговора. Это означает намерение стать частью всего процесса вмешательства в допинг-контроль. И мне кажется, должно быть доказано, что спортсмены знали о том, что они участвуют в нарушении антидопинговых правил. Но я не вижу каких-то показаний, которые указывают на то, что спортсмены реально сотрудничали в процессе вмешательства в допинг-контроль! То есть я не вижу доказательств преднамеренности действий спортсменов . Ни одного слова.

— Что еще вас беспокоит в этих обвинениях?

— Такой момент. Я сам лично участвовал в сотнях допинг-контролей. Любой офицер по антидопингу, который контролирует сбор мочи, проверяет полное закрытие флакона. Любой! Я сам был тому свидетелем неоднократно.

Иногда после того, как спортсмен закрыл крышку, офицер берет флакон, проверяет и докручивает еще на два-три щелчка. Иногда флакон переворачивают, пытаются открыть, проверяют, что это нельзя сделать. И я просто не вижу возможности, чтобы кто-то недокрутил крышку, как утверждают обвинители.

— В Сочи-2014 вы тоже присутствовали при допинг-контроле?

— Конечно! Я наблюдал за сдачей проб спортсменами нашей федерации. И флаконы всегда перепроверялись офицерами. Я просто не могу себе представить, чтобы 50 или даже больше флаконов, как рассказывают представители МОК, могли быть не полностью закрыты. Не могу себе представить! У меня такое в голове не укладывается.

— Ваша федерация что-то будет предпринимать по этому поводу?

— Насколько я знаю, сразу несколько международных федераций, в частности FIS, жаждут услышать господина Родченкова в CAS лично. И мы тоже с нетерпением ждем этого.

Фото: International Luge Federationа