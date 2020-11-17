До 10 лет с конфискацией, без срока давности. Закон США, касающийся и россиян, ждет только подписи Трампа

Основные нюансы «Закона Родченкова».

Основные нюансы «Закона Родченкова».

Законопроект H.R.835, в просторечии именующийся «Законом Родченкова» в понедельник прошел голосование в Сенате США и теперь, если Дональд Трамп подпишет его в течение 10 дней, обретет статус закона. В данном материале автор постарался рассмотреть основные вопросы:

Кого касается законопроект?

Будет ли он иметь обратную силу?

Что грозит нарушителям?

Коснется ли он российских граждан?

Конфликтует ли он с действующим законодательством?

Кому это вообще нужно?

Кого касается?

Любых лиц на планете, кроме спортсменов, преднамеренно осуществляющих, пытающихся осуществлять или вступающих в сговор с целью осуществления схемы использования запрещенных субстанций или запрещенных методов на любом крупном спортивном мероприятии под эгидой WADA.

Крупным спортивным мероприятием считается то, где:

Участвуют минимум 1 атлет из США и 3 или более из других стран (включая однодневные и многодневные личные и командные турниры) и;

Организатор получает финансирование от структур, ведущих бизнес в США или;

Организатор получает компенсацию за права на трансляцию этого мероприятия в США

То есть все турниры, где участвует хотя бы один американский спортсмен и есть американские деньги.

Будет ли он иметь обратную силу?

В тексте нет явного указания на то, что не будет, однако говорится о 10-летнем сроке давности за вышеуказанные нарушения. Поэтому, скорее всего, с момента подписания под него могут попасть все события, начиная с конца 2010 года. Более того, в тексте законопроекта предусмотрено приостановление срока давности в случае, если доказательства находятся на территории другого государства, и туда сделан запрос.

Учитывая, что закон касается и граждан США тоже, очень интересно оценить, как он может ударить по американским атлетам.

Команда Лэнса Армстронга не попадает под действие закона, так как у всех, кто связан с его схемой, истек срок давности.

Очень интересно, что грозит Альберто Салазару, если его дисквалификация будет подтверждена CAS. Альберто, возможно, попадает под действие закона, ведь там доказаны несколько эпизодов. Один со Стивом Магнессом (назначение и применение) и два — с сыновьями Альберто (сбыт), плюс инструкции по фальсификации (Салазар советовал спортсменам не указывать легальные инфузии разрешенной субстанции в протоколе допинг-контроля). То есть в первом приближении рисуется именно схема.

Другой вопрос, что в тексте законопроекта четко говорится о крупных международных соревнованиях, а это Салазару вменить не получится, во всяком случае, исходя из нынешних доказательств, т. к. Магнесс и сыновья Альберто в таких стартах не участвовали, а по остальным атлетам не доказано ни запрещенной субстанции, ни запрещенного метода.

Из европейцев под ударом могут оказаться бывший президент IWF Тамаш Аян, которого обвиняют в сокрытии положительных проб, а это как раз схема по использованию запрещенных субстанций. Кроме того, в декабре мы узнаем, какие обвинения будут предъявлены бывшему президенту IBU Андреасу Бессебергу, и в зависимости от характера этих обвинений, он тоже может попасть под действие закона, ведь если речь и пойдет о каких-либо соревнованиях, то минимум об этапах Кубка мира по биатлону.

Что грозит нарушителям?

Срок до 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов для физических лиц и до миллиона долларов для организаций. Возможна конфискация движимого и недвижимого имущества.

Коснется ли он российских граждан?

Да. Обратите внимание на приостановление срока давности. То есть если предположить, что США обвинят кого-то в России и отправят запрос на предоставление доказательств, то срок давности будет вечным. Это означает, что для событий, например, 2014 года, за которые обязательно захотят спросить, он не истечет в 2024-м, а продлится до момента, пока Россия не предоставит требуемые материалы. То есть лица, которым захотят предъявить обвинение, до конца жизни будут рисковать экстрадицией в США при посещении большинства государств планеты, а также арестом своего имущества в этих государствах, не говоря уже о самих США.

Конфликтует ли он с действующим законодательством?

О гражданском и международном праве лучше спросить профильных юристов, а вот по поводу антидопингового — да, однозначно конфликтует. «Закон Родченкова» не затрагивает спортсменов, но касается тренеров, врачей, массажистов, спортивных чиновников любого ранга и так далее. Большинство этих людей в Кодексе WADA проходят как «персонал спортсмена» и также несут ответственность. Получается, что сначала любого из таких людей могут наказать в рамках WADA, а затем, второй волной, привлечь по данному закону в случае, если события, за которые он отвечает, происходили на соревнованиях, попадающих под действие законопроекта.

Именно этот конфликт и беспокоит WADA и МОК. Более того, МОК, как организатор Олимпиад, сам может оказаться в роли обвиняемого по «Закону Родченкова», причем для этого достаточно, например, по мнению США, не выносить слишком суровые санкции в отношении какой-либо страны, атлеты которой несколько раз попадались на допинге. Отказ выносить такого рода санкции может считаться «сговором», а факт невынесения санкций — поощрением схемы использования запрещенных субстанций или запрещенных методов. Логика, конечно, кривая, но поверьте, автор слышал и похуже от юристов англо-саксонской правовой системы.

Кому это нужно?

Это власть. Она нужна всем. Одни о ней мечтают, другие — реализуют шаги для обретения власти. «Закон Родченкова», если отбросить мишуру о защите прав чистых спортсменов, дает США и их антидопинговому агентству, USADA, колоссальную власть на мировым спортом. Будь такой закон реализован в России мы бы рукоплескали и радовались тому, насколько крута наша страна. Но реализован он в США и теперь данное оружие, а это безусловно оружие, будет направлено в том числе и против нас. Ну, а 10-летний срок давности, который для некоторых вполне может стать пожизненным, гарантирует регулярные информационные поводы для того, чтобы продемонстрировать всем как США борются за чистый спорт, а также дает колоссальные рычаги влияния на все мировые спортивные институты.

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