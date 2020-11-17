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До 10 лет с конфискацией, без срока давности. Закон США, касающийся и россиян, ждет только подписи Трампа

15:53
До 10 лет с конфискацией, без срока давности. Закон США, касающийся и россиян, ждет только подписи Трампа
Дональд Трамп / Фото: © Win McNamee / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Основные нюансы «Закона Родченкова».

Законопроект H.R.835, в просторечии именующийся «Законом Родченкова» в понедельник прошел голосование в Сенате США и теперь, если Дональд Трамп подпишет его в течение 10 дней, обретет статус закона. В данном материале автор постарался рассмотреть основные вопросы:

  • Кого касается законопроект?
  • Будет ли он иметь обратную силу?
  • Что грозит нарушителям?
  • Коснется ли он российских граждан?
  • Конфликтует ли он с действующим законодательством?
  • Кому это вообще нужно?
Фото: © Raymond Boyd / Contributor / Michael Ochs Archives / Gettyimages.ru

Кого касается?

Любых лиц на планете, кроме спортсменов, преднамеренно осуществляющих, пытающихся осуществлять или вступающих в сговор с целью осуществления схемы использования запрещенных субстанций или запрещенных методов на любом крупном спортивном мероприятии под эгидой WADA.

Крупным спортивным мероприятием считается то, где:

  • Участвуют минимум 1 атлет из США и 3 или более из других стран (включая однодневные и многодневные личные и командные турниры) и;
  • Организатор получает финансирование от структур, ведущих бизнес в США или;
  • Организатор получает компенсацию за права на трансляцию этого мероприятия в США

То есть все турниры, где участвует хотя бы один американский спортсмен и есть американские деньги.

Будет ли он иметь обратную силу?

В тексте нет явного указания на то, что не будет, однако говорится о 10-летнем сроке давности за вышеуказанные нарушения. Поэтому, скорее всего, с момента подписания под него могут попасть все события, начиная с конца 2010 года. Более того, в тексте законопроекта предусмотрено приостановление срока давности в случае, если доказательства находятся на территории другого государства, и туда сделан запрос.

Учитывая, что закон касается и граждан США тоже, очень интересно оценить, как он может ударить по американским атлетам.

Команда Лэнса Армстронга не попадает под действие закона, так как у всех, кто связан с его схемой, истек срок давности.

Альберто Салазар / Фото: © Andy Lyons / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Очень интересно, что грозит Альберто Салазару, если его дисквалификация будет подтверждена CAS. Альберто, возможно, попадает под действие закона, ведь там доказаны несколько эпизодов. Один со Стивом Магнессом (назначение и применение) и два — с сыновьями Альберто (сбыт), плюс инструкции по фальсификации (Салазар советовал спортсменам не указывать легальные инфузии разрешенной субстанции в протоколе допинг-контроля). То есть в первом приближении рисуется именно схема.

Другой вопрос, что в тексте законопроекта четко говорится о крупных международных соревнованиях, а это Салазару вменить не получится, во всяком случае, исходя из нынешних доказательств, т. к. Магнесс и сыновья Альберто в таких стартах не участвовали, а по остальным атлетам не доказано ни запрещенной субстанции, ни запрещенного метода.

Из европейцев под ударом могут оказаться бывший президент IWF Тамаш Аян, которого обвиняют в сокрытии положительных проб, а это как раз схема по использованию запрещенных субстанций. Кроме того, в декабре мы узнаем, какие обвинения будут предъявлены бывшему президенту IBU Андреасу Бессебергу, и в зависимости от характера этих обвинений, он тоже может попасть под действие закона, ведь если речь и пойдет о каких-либо соревнованиях, то минимум об этапах Кубка мира по биатлону.

Что грозит нарушителям?

Срок до 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов для физических лиц и до миллиона долларов для организаций. Возможна конфискация движимого и недвижимого имущества.

Фото: © REUTERS / Brian Snyder / File Photo

Коснется ли он российских граждан?

Да. Обратите внимание на приостановление срока давности. То есть если предположить, что США обвинят кого-то в России и отправят запрос на предоставление доказательств, то срок давности будет вечным. Это означает, что для событий, например, 2014 года, за которые обязательно захотят спросить, он не истечет в 2024-м, а продлится до момента, пока Россия не предоставит требуемые материалы. То есть лица, которым захотят предъявить обвинение, до конца жизни будут рисковать экстрадицией в США при посещении большинства государств планеты, а также арестом своего имущества в этих государствах, не говоря уже о самих США.

Конфликтует ли он с действующим законодательством?

О гражданском и международном праве лучше спросить профильных юристов, а вот по поводу антидопингового — да, однозначно конфликтует. «Закон Родченкова» не затрагивает спортсменов, но касается тренеров, врачей, массажистов, спортивных чиновников любого ранга и так далее. Большинство этих людей в Кодексе WADA проходят как «персонал спортсмена» и также несут ответственность. Получается, что сначала любого из таких людей могут наказать в рамках WADA, а затем, второй волной, привлечь по данному закону в случае, если события, за которые он отвечает, происходили на соревнованиях, попадающих под действие законопроекта.

Именно этот конфликт и беспокоит WADA и МОК. Более того, МОК, как организатор Олимпиад, сам может оказаться в роли обвиняемого по «Закону Родченкова», причем для этого достаточно, например, по мнению США, не выносить слишком суровые санкции в отношении какой-либо страны, атлеты которой несколько раз попадались на допинге. Отказ выносить такого рода санкции может считаться «сговором», а факт невынесения санкций — поощрением схемы использования запрещенных субстанций или запрещенных методов. Логика, конечно, кривая, но поверьте, автор слышал и похуже от юристов англо-саксонской правовой системы.

Кому это нужно?

Это власть. Она нужна всем. Одни о ней мечтают, другие — реализуют шаги для обретения власти. «Закон Родченкова», если отбросить мишуру о защите прав чистых спортсменов, дает США и их антидопинговому агентству, USADA, колоссальную власть на мировым спортом. Будь такой закон реализован в России мы бы рукоплескали и радовались тому, насколько крута наша страна. Но реализован он в США и теперь данное оружие, а это безусловно оружие, будет направлено в том числе и против нас. Ну, а 10-летний срок давности, который для некоторых вполне может стать пожизненным, гарантирует регулярные информационные поводы для того, чтобы продемонстрировать всем как США борются за чистый спорт, а также дает колоссальные рычаги влияния на все мировые спортивные институты.

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