Бондарь победил в прыжках в воду с вышки на Спартакиаде сильнейших

Бронзовый призер Олимпийских игр Александр Бондарь завоевал золото Спартакиады сильнейших в прыжках в воду с 10‑метровой вышки.

Бондарь, представляющий сборную Московской области, победил с результатом 546,50 балла. Вторым стал Руслан Терновой (команда Москвы, 482,85), замкнул тройку призеров представитель Республики Татарстан Никита Шлейхер (469,45).

Виталия Королева и Мария Полякова (Москва и Республика Татарстан) одержали победу в синхронных прыжках с 3‑х метрового трамплина, набрав 295,50. Второе место заняли Кристина Ильиных и Елизавета Кузина (Московская область, 293,10), Виктория Просекова и Виктория Фролова (Санкт‑Петербург, 264,48) стали третьими.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта завершится 2 октября.

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