Евгений Кузнецов стал победителем Спартакиады в прыжках с 3-метрового трамплина

Серебряный призер Олимпиады‑2012 Евгений Кузнецов победил на Всероссийской Спартакиаде в прыжках с трехметрового трамплина.

Кузнецов, представляющий Ставропольский край, набрал 497,40 балла.

Вторым стал Никита Шлейхер (468,85), бронзу взял Александр Белевцев (426,05).

Чемпионки Европы Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева в воскресенье победили на Спартакиаде в синхронных прыжках с 10‑метровой вышки, набрав 298,44 балла.

Вторыми стали Ульяна Манаенкова и Анна Конаныхина, выступающие за Санкт‑Петербург (276,06), третьими — Елизавета Кансо и Евдокия Гайдай‑Турлова, представляющие Москву (254,94).