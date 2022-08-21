«Все молчали до сегодняшнего дня». Скандал с сексуальным насилием в прыжках в воду

Ян Хемпель в кедах, куртке и джинсах стоит на вышке. Вокруг него прекрасный вид на Барселону.

Ян Хемпель в кедах, куртке и джинсах стоит на вышке. Вокруг него прекрасный вид на Барселону.

30 лет спустя он вернулся со съемочной группой ARD на Монжуик, но не ради светлых воспоминаний об олимпийском прошлом. Хемпель решил рассказать всему миру, как подвергался сексуальному насилию со стороны своего тренера здесь, в прекрасной Барселоне, в общественном туалете.

ВУНДЕРКИНД

Спортивная карьера Яна перешла на взрослый уровень рано, ему не было еще и 16-ти.

— Еще когда была ГДР, мы вместе выступали на соревнованиях. Были такие соревнования «Дружба» для социалистических стран, наверное года с 1985-го мы периодически пересекались на стартах, — вспоминает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин. — Хемпель был довольно закрытым парнем, особо ни с кем не общался вне бассейна. Да и вообще никогда не знаешь что происходит в другой команде.

Ян утверждает, что в его команде творилось страшное: тренер Вернер Лангер — а с ним он начал работать с 11-ти — систематически его насиловал на протяжении 14 лет.

— Он говорил, что если я сделаю это, смогу отдохнуть во второй половине дня.

Лангер не сможет ответить на эти обвинения. Он покончил с собой в 2001-м.

ПОЧЕМУ ХЕМПЕЛЬ РЕШИЛ ОТКРЫТЬСЯ

На своей дебютной Олимпиаде в 1988-м Хемпель стал пятым, в Барселоне — остановился в шаге от подиума. До первой олимпийской медали добрался уже в Атланте, и именно перед этими Играми решился на важный шаг — сообщил Ассоциации плавания Германии (DSV) о сексуальных домогательствах со стороны Лангера. Тренера тогда отстранили, но причиной было названо прошлое «штази».

— Все молчали вплоть до сегодняшнего дня, — сказал Хемпель. — А я думаю, что мы обязаны говорить об этом.

— Тогда федерация [DSV] сказала, что если я буду распространяться на этот счет, наш вид спорта будет под угрозой и тогда не смогу заниматься прыжками в воду. У меня тогда были цели в спорте, я связывал свою жизнь с этим», — цитирует Хемпеля DPA.

ПОСЛЕДСТВИЯ

В федерации после вспыхнувшего скандала приняли меры. Хемпель указал на тренера Луца Бушкова, который по сей день работает в команде — его отстранили, отметив, что в деле надо разобраться, ведь презумпцию невиновности никто не отменял.

Но скандал полыхает. Тут и отсылки к громким историям в соседнем виде спорта — гимнастике, инициативы по созданию центров защиты спортсменов, анонимные свидетели, свидетели «с чужих слов» в пользу Хемпеля…

Словом, тихий мир прыжков в воду в шоке от происходящего. Призер Олимпийских игр Патрик Хаусдинг, недавно завершивший карьеру, в интервью немецким СМИ призвал разобраться в этой истории, но не клеймить всех подряд.

— Вы не можете возлагать вину на Бушкова, это несправедливо. У него вообще не было права принимать решения. В то время он был маленьким винтиком в системе как тренер. Безусловно, случившееся ужасно. Яна Хемпеля нужно выслушать. Но я не понимаю, почему он делает это достоянием общественности только 25 лет спустя.

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