Олег Сиенко / Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
27 мая, 12:58
Велоспорт
Эксклюзив
АвторСергей Астахов

Олег Сиенко избран президентом Федерации велосипедного спорта России

Новым президентом Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) избран 60‑летний Олег Сиенко, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Внеочередная конференция федерации проходит в среду в Москве. Сиенко избрали единогласно.

— Хочу поблагодарить за доверие. Это большая ответственность. Главное, чтобы не было никаких внешних катаклизмов, которые мешают развитию нашего спорта. Работа предстоит большая. Никого из вас учить азам велоспорта не придется — вы опытные люди, у вас за плечами большая школа и успехи. Но сегодня мы, как страна, оказались в не очень хорошей экономической и политической ситуации. Будем действовать программно. На ПМЭФ с каждым из губернаторов проведу определенную работу, — передает слова Сиенко корреспондент «Матч ТВ».

Сиенко в 2008–2010 годах уже возглавлял ФВСР.

На конференции ФВСР единогласно утвердили досрочное сложение полномочий подавшего в отставку президента организации Юрия Кучерявого. Также были завершены полномочия президиума федерации.

Источник:  Матч ТВ

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