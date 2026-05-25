Александр Шакотько / Фото: © Федерация велосипедного спорта России
25 мая, 17:15
Велоспорт

Велогонщик Шакотько стал победителем первого этапа многодневной гонки «Золото Ладоги»

Велогонщик Александр Шакотько одержал победу на первом этапе международной шоссейной многодневной гонки «Золото Ладоги».

Шакотько выиграл на этапе протяженностью 124 км между городами Олонец и Питкяранта. Вторым стал Артемий Хомяков, тройку лучших замкнул Савва Новиков.

Многодневка стартовала в Республике Карелия и завершится в Санкт‑Петербурге. Второй этап пройдет во вторник (104 км).

С 2024 года «Золото Ладоги» входит в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт‑Петербурге.

«Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером форума.

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