Артемий Хомяков выиграл многодневную велогонку «Золото Ладоги»

Российский велогонщик Артемий Хомяков стал победителем международной многодневной гонки «Золото Ладоги».

Заключительный седьмой этап протяженностью 68 километров выиграл россиянин Артур Ершов, вторым финишировал белорус Владимир Гороховик, тройку лучших замкнул россиянин Иван Анисимов.

В общем зачете победил Хомяков, вторым стал Сергей Шевченко из Белоруссии, россиянин Кирилл Миллер — третий. Первое место в очковой классификации занял Шевченко, лучший молодой гонщик — Альмир Валиев (Казахстан).

Велогонка «Золото Ладоги» второй раз подряд включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня.

Организаторы велогонки «Золото Ладоги» — Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.

«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2025».

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.