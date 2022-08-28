Велогонщица Ушакова одержала победу в кросс-кантри на Спартакиаде сильнейших

Российская велогонщица Александра Ушакова одержала победу в олимпийской дисциплине маунтинбайка кросс‑кантри на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Второй финишировала Татьяна Сайтарова, третьей стала Виктория Кирсанова.

— На этапах Кубка мира было тяжелее. Сегодня легче давались спуски. Просто старалась наслаждаться моментом. Это пока для меня самая престижная победа, — сказала Ушакова после финиша.