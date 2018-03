«Времени на отдых у киберспортсменов мало». Интервью участника EPICENTER XL Silent из команды FlyToMoon

Киберспортсмен команды FlyToMoon Айрат Silent Газиев в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» рассказал о создании коллектива, который пробился в финальную сетку EPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, о значимости игровой практики в киберспорте, а также о своем уходе из Virtus.pro.

– Айрат, FlyToMoon образовалась в 2018 году. Кто был инициатором создания команды, как вы в ней оказались?

– Не уверен, но, по-моему, Богдан Iceberg Василенко – он меня и позвал в команду. Сначала я отказывался, но затем Богдан написал, что через день начинается квалификация на EPICENTER XL. Я подумал, почему бы и нет. Решил, что лучше сыграть в квалификации, чем ничего не делать. На тот момент у меня был статус свободного агента, и мне ничего не мешало присоединиться к новой команде.

– Как складываются ваши отношения с игроками? Быстро нашли общий язык?

– Из этого состава я только с Nongrata раньше не пересекался. Fly, Iceberg, NoFear – с ними лично знаком давно, играли вместе. Со всеми ребятами я был в хороших отношениях, поэтому найти общий язык не составило труда. С Nongrata тоже было просто – складывалось ощущение, как будто знакомы уже 100 лет. Также отмечу нашего тренера Евгения Sh4doweh Алексеева, который с нами с самого начала.

– Ваша команда добилась победы на квалификации EPICENTER XL. Какие цели ставите перед собой на московском турнире, который пройдет с 27 апреля по 6 мая, как оцениваете шансы на победу?

– Если объективно, то вряд ли мы сможем победить на этом турнире. Будем стараться в каждой игре показать свой максимум и пройти как можно дальше по сетке. Едем на турнир в статусе аутсайдера, но хочется примерить роль «темной лошадки».

– Успешные выступления FlyToMoon на квалификациях EPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 возвели команду в статус второго-третьего коллектива России по Dota 2…

– Если смотреть конкретно сейчас, то в целом, да, так и есть. Но у меня такое отношение к квалификациям: сегодня ты победил, а завтра безоговорочно проиграл. Сложно говорить об этом. Ровно так же Effect (российская команда. – «Матч ТВ») до этого побеждала в двух квалификациях на «мэйджор», а в этих уступила. В любом случае наши победы приятны, в частности, оттого, что были неожиданны. Многие ребята из команды очень хотели попасть именно на EPICENTER XL, потому что это крупное и престижное соревнование с хорошей организацией.

– Вы живете в Казани. Турнир EPICENTER XL пройдет в Москве. Как часто бываете в столице России?

– Да, я в Казани всю жизнь. В Москве бываю часто. Почти все команды, в которых я играл, устраивали буткемпы (тренировочные лагеря. – «Матч ТВ») в Первопрестольной. Например, Team Empire, Vega Squadron, Virtus.pro. В свободное время не езжу в Москву, хотя раньше каждый месяц по несколько раз мог в нее наведываться.

– Как добираетесь из Казани? На машине не пробовали?

– Всегда на самолете из-за экономии времени. А на машине как-то раз ездил из Москвы в Казань. Не помню точно, в 2009 или 2010 году это было. Тогда мы ездили в столицу на турнир и брали билет в одну сторону, поскольку команд было очень много и не знали, когда закончим. Получилось так, что закончили ночью, приехали на вокзал, но поездов уже не было. На вокзале всегда дежурят мужички, которые ждут таких ребят, как мы. С одним из них договорились, заплатили ему огромные по тем временам деньги, сели в его минивен и помчались в Казань.

– Не многие могут похвастать участием на турнире The International. В вашей копилке целых три попытки его выиграть. Является ли победа в этом турнире вашей мечтой?

– Конечно, для каждого игрока и каждой команды участие в The International – основная цель. В первую очередь - попадание на этот турнир, а дальше уже непосредственное выступление. Глупо говорить, что я хочу именно выиграть The International. На самом деле, как и многие, буду доволен попаданием в верхнюю половину итогового рейтинга турнира, в первую восьмерку. Даже это уже будет успехом, особенно в нашем нынешнем положении. Честно говоря, на данный момент, если команда FlyToMoon попадет на The International, это будет большим достижением для коллектива. Сейчас мы находимся в поисках спонсора для продолжения выступлений на высшем уровне.

– Как вы воспринимаете поражения, критику в свой адрес? Сильно расстраиваетесь?

– Всегда случаются поражения. Чтобы выигрывать, необходимо уметь проигрывать. Критика также неизменно присутствует, просто иногда она бывает необоснованной, и ее пропускаешь мимо ушей. В нашем деле без хейтеров никак. Иногда люди критикуют по делу и заставляют задуматься о собственных ошибках. Это не обижает.

– А как отдыхаете, восстанавливаете силы перед очередной игрой? Постоянные перелеты с турнира на турнир не выбивают из колеи?

– Обычно после турнира или завершения квалификации мы берем перерыв на несколько дней, чтобы перевести дух. Собираемся с мыслями и через 3-4 дня возобновляем тренировки. Но бывает, что квалификации следуют друг за другом, и у нас не находится даже минуты на отдых.

– Как долго длится ваша обычная тренировка?

– Абсолютно по-разному. Каждый играет индивидуально, на свое усмотрение. Игр 5-6 в день проводим точно. Но мы не просто собираемся, играем и уходим. Нет. Много времени забирает разбор игры, ошибок. Одна из наших сильных сторон заключается в том, что мы много общаемся друг с другом. Капитаном нашей команды является Саша NoFear. В начале каждой партии он ведет игру, но позже подключаются и остальные. Весомый вклад вносит Леша Nongrata: когда мы совершаем ошибки, он выступает в роли человека, способного отрезвить и притормозить нас.

– В соцсетях у вашей команды уже появились болельщики…

– Хочу поблагодарить всех, кто переживает за нас, даже несмотря на то, что мы новая команда. Понимаю, что большая часть болельщиков – персональные, которые помнят наши выступления в предыдущих командах. Но их присутствие придает нам уверенности.

– Помимо FlyToMoon у вас были другие варианты продолжения карьеры?

– Были какие-то сомнительные варианты из Малайзии. Сейчас я не горю желанием уезжать, но в будущем, если будет такая возможность, попробую себя за рубежом. У меня уже был опыт выступлений за французский коллектив.

– Не могу не спросить про ваш уход из Virtus.pro в 2016 году. Как разошлись с командой?

– Я там поиграл всего три месяца, после чего ушел из-за болезни. Но на удивление и организация, и игроки отнеслись с пониманием к моей ситуации, за что я им очень благодарен. У меня не было чувства, что кто-то на меня в обиде, наоборот, все поддерживали, предлагали помощь.

– Киберспорт стремительно развивается. В России стали проводить турниры, в которых разыгрываются разряды. Дайте какое-нибудь напутствие начинающим спортсменам. Что нужно делать, а чего следует избегать, чтобы добиться успеха?

– Я сам никогда не задумывался о том, чтобы стать профессиональным киберспортсменом. Все вышло спонтанно. Я просто занимался любимым делом. У меня стало получаться показывать результат, хотя кто-то скажет, что и сейчас у меня ничего не получается (смеется). Сначала играл на своем локальном сервере, затем стал ходить на городские турниры, после чего мы с друзьями решили ездить в Москву. А уж потом меня позвали в команду. У меня не было такой цели, но если кто-то хочет стать профи, то нужно быть готовым играть в команде. Dota 2 – командная игра, надо уметь общаться с людьми, отдавать себя игре и много тренироваться. После перерыва из-за болезни я ощущал, что потеря игровой практики сказалась на мне. Пришлось много наигрывать и наверстывать.

Фото: instagram.com/mila_alieva